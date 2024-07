Roczny synek Magdaleny Stępień i Jakuba Rzeźniczaka zmarł po nierównej walce z rzadkim nowotworem. Zrozpaczeni rodzice mogą liczyć na wsparcie rodziny, przyjaciół oraz internautów, którzy kibicowali małemu Oliwierowi do ostatnich chwil. Joanna Krupa, która poznała Magdalenę Stępień w programie "Top Model", zdecydowała się wesprzeć koleżankę. W rozmowie z reporterką Party.pl wyraziła swoje współczucie oraz skierowała do mamy małego wojownika ważne słowa!

Magdalena Stępień i Jakub Rzeźniczak 26 lipca 2022 roku poinformowali o śmierci synka, który od kilku miesięcy walczył dzielnie z rzadkim guzem wątroby. Chłopiec był leczony w Polsce, jednak zrozpaczona mama podjęła decyzję o wyjeździe do Izraela, gdzie wdrożono inne metody terapii. Początkowo wydawało się, że szanse Oliwiera z dnia na dzień rosną. Niestety, na chwilę przed śmiercią malucha, jego tata poinformował, że chłopiec jest w złym stanie. Jakub Rzeźniczak zdążył pożegnać się z synkiem, przebywającym z mamą chłopczyka za granicą.

1 sierpnia br. odbył się pogrzeb Oliwiera Rzeźniczka, wraz z rodzicami malucha pożegnali internauci, kibice klubu Wisła Płock czy znajomi rodziców chłopca. Joanna Krupa w rozmowie z reporterką Party.pl przyznała, że nie wyobraża sobie, bólu najbliższych. Jurorka "Top Model" skierowała ważne słowa do Magdaleny Stępień.

- Ja sobie nie wyobrażam, co ona musi czuć, co ona przeżyła. Mogę jej tylko życzyć, żeby dostała pomoc, energię, żeby to przeżyć. (...) Jej dziecko jest aniołkiem dla dzieci, co uratuje innym życie. Da jej nadzieję, że jej dziecko da nadzieję innym - powiedziała Joanna Krupa.