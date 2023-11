1 z 4

Życie prywatne Joanny Krupy z pewnością nie należy do nudnych. Modelka na co dzień mieszka w Stanach, gdzie w głównej mierze prowadzi interesy. Wystąpiła w tamtejszej edycji "Tańca z Gwiazdami", w którym zajęła wysokie czwarte miejsce, a do Polski przylatuje raz na jakiś czas w sprawach zawodowych. Asia ostatnie tygodnie spędziła jednak w naszym kraju, a to za sprawą nagrywania odcinków kolejnej edycji "Top Model". Codziennie raczy nas interesującymi zdjęciami i filmikami na swoich social mediach, jednak najciekawsza kwestia to zdecydowanie jej ślub!

Ślub Joanny Krupy

Joanna Krupa bierze ślub! Jak udało nam się dowiedzieć, w sobotę, 4 sierpnia, odbędzie się drugi ślub Joasi i Douglasa! Gdzie? Poznaj więcej szczegółów na kolejnych slajdach!

