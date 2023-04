Matka synka chłopaka Roksany Węgiel znów zabrała głos. Opublikowała nowe nagranie

Malwina Dubowska jest mamą synka obecnego partnera Roksany Węgiel, Kevina Mgleja. Niedawno na jej InstaStories pojawiło się nagranie, w którym aktorka po raz pierwszy zdecydowała się opowiedzieć o swoich emocjach i trudach samodzielnego macierzyństwa. Ze łzami w oczach wówczas mówiła:

Wyznanie Malwiny Dubowskiej poruszyło internetową społeczność. Teraz była partnerka Kevina Mgleja ponownie odezwała się do fanów.

Na początku roku media obiegła informacja, że Roksana Węgiel ma chłopaka, a jej wybrankiem jest Kevin Mglej. Szybko dowiedzieliśmy się również, że wybranek młodej artystki był wcześniej związany z aktorką, Malwiną Dubowską, z którą ma trzyletniego synka, Williama. O okolicznościach rozstania tej dwójki nie wiadomo zbyt wiele, jednak ostatnio poruszające nagranie Malwiny Dubowskiej, w którym aktorka opowiedziała o swoich emocjach i trudach samodzielnego macierzyństwa sprawiło, że wokół tego tematu zrobiło się głośno.

Fani po poruszającym wyznaniu aktorki, okazali jej mnóstwo wsparcia. Teraz Malwina Dubowska postanowiła ponownie zabrać głos.

Instagram/maldubowska

Była partnerka Kevina Mgleja postanowiła podziękować fanom za okazane jej wsparcie i ciepłe słowa, które napływają do niej po jej ostatnim, poruszającym InstaStories.

- Nie będę mówić głośno, bo młody śpi. Chciałam Wam podziękować za ogrom, ale to ogrom miłości i wsparcia, które od Was otrzymałam i również przesyłam Wam moją moc, moją dobrą energię. Myślę, że jest to taka porządna lekcja mówienia o własnych emocjach, o tym, co się czuje. Dla mnie, może dla wielu z Was również. Chciałam też podziękować wielu kobietom i mężczyznom, którzy podzielili się ze mną swoimi historiami - podobnymi do mojej lub nieco odmiennymi. Historiami, w których nie odważyli się opowiedzieć o tym, co czują i często to przypłacili depresją, więc tu taki apel, żeby mówić, to co się czuje i nie tłumić tego w sobie - powiedziała Malwina Dubowska.