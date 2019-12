Joanna Koroniewska w oversizowym płaszczu w czerwoną kratę. Znamy markę i cenę!

Joanna Koroniewska to prawdziwa modowa influencerka! Aktorka niemal codziennie wrzuca na Instagram swoje stylizacje i za każdym razem zachwyca fanki. Tak się stało i tym razem! Koroniewska wybrała się na spacer w oversizowym płaszczu w czerwoną kratę. Dobrała do niego szare mum jeans z podwijanymi nogawkami i sneakersy w tym samym kolorze z białą podeszwą.

Jak wam się podoba oversizowy płaszcz Joanny Koroniewskiej? Najgorętszy trend sezonu w postaci czerwonej kraty pozwoli Ci wyróżnić się z tłumu i nadać kolorów szarym, jesiennym dniom. To cudo to projekt Bizuu, kosztuje 2199 złotych. Sporo? Niestety tak, ale zapewniamy was, że bardzo podobne modele znajdziecie w lepszych cenach m.in. w Reserved czy Mohito.

Joanna Koroniewska niedawno zaprezentowała się w karmelowym płaszczu Reserved. Mają go już wszystkie gwiazdy, m.in. jedna z największych ikony stylu na świecie, Hailey Bieber. Płaszcz w tym kolorze pasuje wszystkim kobietom - nieważne, czy jesteś blondynką czy brunetką, karmelowy płaszcz to totalny must w twojej szafie!