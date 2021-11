Joanna Koroniewska pokazała zdjęcie ze studniówki! Porównała się do bohaterki "Harry'ego Pottera"

Joanna Koroniewska już poczuła wiosnę, jej najnowsza stylizacja z kolorowym garniturem w roli głównej to prawdziwy modowy hit wiosny! Gwiazda swoim najnowszym lookiem udowodniła, że w ubraniach z sieciówki można wyglądać naprawdę stylowo! Fioletowy garnitur z Zary to prawdziwa perełka, a jeśli jeszcze założysz do niego sportowe sneakesy - look jak z wybiegu gwarantowany! Joanna Koroniewska w supermodnym garniturze z Zary Była gwiazda serialu „M jak miłość” Joanna Koroniewska należy do grona osób, które kochają sieciówki. Aktorka śledzi trendy, zna wszystkie modowe nowinki i tej wiosny stawia na garnitur w najmodniejszym kolorze sezonu wiosna-lato 2020 . Fiolety, wrzosy i rozbielony lila to jedne z wiodących barw wiosny. Dodają energii, blasku i pasują do każdego typu urody. Zobaczcie sami, jak prezentuje się w nim Joanna Koroniewska. Wyświetl ten post na Instagramie. Jeśli masz zły humor, ubierz się na kolorowo, stań pod parapetem i pomyśl, że ZAWSZE może być gorzej. 😂😂🤷‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ Głowa do góry!!! Wszystkim dzisiaj życzę SAMYCH pozytywnych myśli!!! Lecę na próbę, a jak tam Wasz weekend? 💜 #fioletoweLOVE #dowborybehappy #szczeżuja #positivevibes #positivethinking #NOpanic #NOfilter #NOmakeup #😝 Post udostępniony przez Joanna Koroniewska - Dowbor (@joannakoroniewska) Lut 29, 2020 o 12:23 PST Aktorka postawiła na fioletowy garnitur z sieciówki , który jest doskonałą alternatywą dla spodni, sukienek czy kombinezonu. Jest uniwersalny i pasuje dosłownie na każdą okazję. Sprawdzi się w...