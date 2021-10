Joanna Koroniewska pozuje w wannie. Fani: "Strasznie wielkie stopy. Oszczędzisz na płetwach"

Joanna Koroniewska w ostatnim czasie znalazła się w gronie najlepiej ubranych gwiazd. Każda jej stylizacja zasługuje na uwagę, a co najważniejsze aktorka zazwyczaj wybiera ubrania z sieciówek, dzięki czemu jej fanki mogą nie tylko inspirować się stylem gwiazdy, ale też bez problemu kupić ubrania, które nosi. Tym razem Joanna Koroniewska wybrała nieoczywiste połączenie płaszcza w kratę, długiej spódnicy tiulowej i ciężkich butów. Zobaczcie, jak prezentuje się w takim zestawie! Joanna Koroniewska w tiulowej spódnicy za 99 zł! Aktorka już nie raz pokazała, że uwielbia bawić się modą i nie boi się tzw. "trudnych zestawień". Tym razem na Instagramie pochwaliła się stylizacją z bordową spódnicą Duoflame za 99 zł. Ten model kupimy również w kolorze pudrowego różu i beżu. Idealnie sprawdzi się jesienią i zimą do ciepłych swetrów, a latem możemy założyć ją do białej koszulki. Ta spódnica skradła serca fanek Joanny Koroniewskiej! Zakochałam się w kolorze bordowym❤️❤️❤️ Jaka piękna spódnica😍 Piękna spódniczka Tak jak jej właścicielką..... Wow , stylizacja mega ❤️ Hitem jest też płaszcz w kratkę, który ma na sobie Joanna Koroniewska. W końcu krata to jeden z najgorętszych trendów na sezon jesień zima 2019. Szary płaszcz Beatties kosztuje 189 zł! Nie wszystkim fankom aktorki spodobały się jej buty. Niektóre internautki wprost piszą, że ten model zniekształca stopę i porównują buty do ortopedycznych: Bardzo fajnie.. lekko.. zwiewnie ♥️🤘.. tylko te buty ortopedyczne po co ?!🤪 Wszystko super....ale ta stopa... A jak Wam podobają się ciężkie masywne buty do delikatnych sukienek?