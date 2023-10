Halloween to święto, które jest bardzo chętnie obchodzone przez gwiazdy. W końcu to okazja, by ulec wodzom fantazji, przebrać się najbardziej wymyślnie jak się da, a efektami pochwalić się swoim fanom. Oczywiście zgodnie z tradycją tego święta królowały dynie, straszne maski, Santa Muerte oraz wszystkie upiorne dodatki w postaci kapelusza czarownicy, sztucznej krwi czy rogów Diaboliny. Oczywiście, trudno nie oddać honorów Małgorzacie Rozenek i Radosławowi Majdanowi, którzy do przebrań podeszli bardzo na poważnie i zdecydowali się nawet na profesjonalną sesję! Jak widać, pomysłowość gwiazd w tym roku nie znała granic, zresztą przekonajcie się o tym sami!

