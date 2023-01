Joanna Koroniewska po przeprowadzce do nowego domu nieustannie promuje kolejne elementy wyposażenia. Kanapa, lampy w kuchni, stolik, zielony ogród, a teraz przyszedł czas na... grzejnik. Internauci są mocno zaskoczeni takim obrotem spraw i pytają aktorkę czy całe mieszkanie udało się parze wyposażyć w barterze... Jest odpowiedź Joanny Koroniewskiej. Joanna Koroniewska szokuje ilością reklam w nowym mieszkaniu, a fanka pyta: "Całe mieszkanie zrobiliście w barterze"? Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor niedawno oficjalnie zamieszkali w nowym domu i w mediach społecznościowych nieustannie publikują zdjęcia kolejnych pomieszczeń. Internauci zwrócili uwagę na fakt, że para mnóstwo elementów wyposażenia oznacza jako współpraca reklamowa. W sieci pojawiły się uszczypliwe uwagi pod adresem Joanny Koroniewskiej , a jedna z internautek zapytała wprost, czy para całe mieszkanie zrobiła w barterze: Ej a jest coś co kupiliście za swoje czy całe mieszkanie zrobiliście w barterze ? To jest super sprawa 😀 też tak chce - zapytała jedna z internautek. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Joanna Koroniewska - Dowbor (@joannakoroniewska) Zobacz także: Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor spędzili święta poza Polską. Fani: "I co? Znowu epatuje Pani gołym brzuchem?" Joanna Koroniewska odpowiedziała internautce i z charakterystycznym dla siebie poczuciem humory i dystansem napisała, że męża też otrzymała w barterze. Ej, jestem tak dobra w negocjacjach, że nawet Dowbora mam w barterze. A mieszkanie dostałam za darmo a mieszkańcy zrzucają się na...