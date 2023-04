Joanna Koroniewska skacze z radości w nowym domu. Fanka: "Wow, gratulacje"

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor pokazują kolejne urządzone wnętrza w nowym apartamencie i nieustannie zaskakują oryginalnymi rozwiązaniami. Po imponującej kuchni i szafie w garderobie Macieja Dowbora, przyszedł czas na ogród wertykalny w gabinecie pary. To będzie nowe studio do nagrań słynnych "Domówek". Zielona ściana robi imponujące wrażenie, a internauci nie mogą uwierzyć, że jest prawdziwa! Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor pokazali ogród wertykalny w nowym domu! Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor już jakiś czas temu zdecydowali się na zakup nowego mieszkania i choć początkowo planowali budowę nowego domu, to ostatecznie zdecydowali się przeprowadzić z obecnego mieszkania do apartamentu. Właśnie trwają ostatnie prace remontowe, a aktorka prezentuje kolejne w pełni urządzone pomieszczenia. Internauci zachwycali się już imponującą kuchnią w nowym domu Joanny Koroniewskiej , a teraz przyszedł czas na ogród wertykalny w gabinecie pary. Aktorka nie ukrywa, że choć nie ma ręki do kwiatów, to cieszy się z zielonej ściany i razem z Maciejem Dowborem są oczarowani domowym studiem nagrań. - Jesteście z tych, którzy mają rękę do kwiatów czy raczej tacy jak ja…?😉 Tak będzie wyglądało nasze zielone studio do Domówek i innych podobnych projektów! Kto powiedział, że ogród można mieć tylko w domu?! 😂😂✌️I to jeszcze wertykalny! Dowbor się bronił, a teraz się zachwyca. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Joanna Koroniewska - Dowbor (@joannakoroniewska) Zobacz także: Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor pokazali spersonalizowaną szafą w...