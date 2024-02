Joanna Koroniewska już od dawna mierzy się z hejtem, ale nie przeszkadzało jej to w działalności w mediach społecznościowych, a celne riposty aktorki to prawdziwe mistrzostwo. Teraz była gwiazda "M jak miłość" znów wywołała sporo emocji, a wszystko po tym, jak zaprezentowała się topless na okładce magazynu "Viva!". Joanna Koroniewska pokazała kilka komentarzy na swój temat. Są naprawdę szokujące.

Joanna Koroniewska mierzy się z falą hejtu za okładkę topless

Joanna Koroniewska znalazła się na okładce nowego numeru "Vivy" i udzieliła szczerego i poruszającego wywiadu, w którym opowiedziała o rodzinie, życiu na dwa domy i hejcie, z którym mierzy się już od dawna. Jak wiadomo, większość krytycznych komentarzy dotyczyła wyglądu aktorki, chociaż ona sama jest w świetnej formie i nie ukrywa, że akceptuje siebie w pełni i wcale nie chce być idealna. Teraz Joanna Koroniewska pochwaliła się okładką "Vivy" i nie ukrywa, że wiedziała, jakie kontrowersje wzbudzi.

Wiedzieliśmy już na etapie pracy nad nią, że wywoła sporo zamieszania, zwłaszcza wśród tych odbiorców, którzy kompletnie nie rozumieją DLACZEGO dojrzała kobieta może czuć się DOBRZE, lepiej niż kiedykolwiek we własnym ciele ?! zaczęła Joanna Koroniewska

Gwiazda pisze też wprost, że teraz jest kobietą, która czuje się dobrze w swoim ciele mimo upływu lat, a nawet lepiej niż kiedykolwiek. Aktorka nie boi się krytycznych opinii przypadkowych osób i żyje według własnych zasad.

Wie, że może „pozwolić” sobie na więcej. Bo już się nie boi opinii innych. Zwłaszcza tych, na których to opinii najmniej jej zależy. dodała gwiazda.

Aktorka w galerii udostępniła kilka hejterskich komentarzy, jakie znalazły się pod jej okładką magazynu, a we wpisie dodaje wprost, że spodziewała się kontrowersji, ale mimo wszystko to był odpowiedni moment w jej życiu na podjęcie decyzji o okładce topless. Oprócz krytyki pojawiają się też słowa wsparcia dla Joanny Koroniewskiej. Fani piszą:

Pięknie wyglądasz! Bardzo lubię Twój uśmiech, który dodaje pozytywnej energii. Sfrustrowane komentarze są, były i będą. Omijać i iść dalej

Współczucie dla komentujących w ten sposób. Kto Was tak źle potraktował, że plujecie takim jadem? Samoocena też pewnie leży… Pani Asiu piękna sesja

Bomba! Jesteś piękna naturalnie i Ci hejterzy chyba zazdroszczą

Zastanawiam się, czy ten świat już tak zeszedł na psy, że krytykuje się naturalność i chwali plastik? I to robią kobiety kobietom

Instagram @joannakoroniewska

Joanna Koroniewska w poście zdradziła też, dlaczego teraz podjęła taką decyzję, choć do tej pory nie zdecydowała się na rozbieraną sesję do magazynu dla mężczyzn. Aktorka ma na to proste wytłumaczenie.

Dlaczego więc taka sesja dzisiaj? Bo pokazuję tym wszystkim kobietom, które nie wpadają w szał zmian i operacji plastycznych za wszelką cenę, że też mogą czuć się piękne! I są piękne! Każda z nas jest piękna!!! W makijażu i bez niego! Ze zmarszczkami i bez! Z wielkimi dorodnymi piersiami, ale także i wtedy kiedy zdaniem niektórych nie powinna się w ogóle odsłaniać, bo nie ma po co!!! To jest absolutna nieprawda! napisała Joanna Koroniewska

Spodziewaliście się zobaczyć tak odważną sesję Joanny Koroniewskiej?