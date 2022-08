Joanna Koroniewska nie chce wracać do Polski. Reakcja Macieja Dowbora zszokowała fanów

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor to jedno z najgorętszych małżeństw w polskim show-biznesie. Słynna para, która w 2003 roku poznała się na planie serialu "M jak miłość" (choć jeszcze wtedy dziennikarz miał swoją przyszłą żonę za "wieśniarę ), zdecydowała się stanąć na ślubnym kobiercu dopiero po wielu, wspólnych latach. W końcu w 2014 roku odbyła się piękna ceremonia, która miała być trzymana w tajemnicy do ostatniej chwili. Zanim jednak do tego doszło, były zaręczyny, które... No właśnie, Joanna Koroniewska postanowiła wspomnieć ten "wyjątkowy" dzień, a Maciejowi Dowborowi znowu się oberwało. Jak Maciej Dowbor oświadczył się Joanne Koroniewskiej? Romantyczna kolacja, wspólny wyjazd, rodzinne spotkanie, czy chwila tylko we dwoje - sposobów na idealne oświadczyny jest tyle, ile ludzi na świecie. I choć każda z nas może dokładnie wizualizować sobie moment, w którym jej ukochany klęka i zadaje to ważne pytanie, okazuje się, że zderzenie z rzeczywistością potrafi być bolesne. Jak swoje zaręczyny wspomina Joanna Koroniewska? Nie każdy ma szansę na niezapomniane zaręczyny! Ja na przykład nie miałam bo „ktoś” się w tej materii nie wykazał. Cóż, wszystko wskazuje na to, że Joanna Koroniewska nie ma czego wspominać i aż strach pomyśleć, co takiego zrobił Maciej Dowbor! Aktorka jednak postanowiła zadbać o to, by inni mogli zapamiętać ten dzień do końca swojego życia i wraz z mężem zorganizowała konkurs, którego trzej zwycięzcy będą mogli oświadczyć się podczas walentynkowego odcinka "Domówki u Dowborów". Co więcej, gwiazdorskie małżeństwo postanowiło zafundować im nawet zaręczynowe pierścionki. Co sądzicie na ten temat? My jesteśmy zachwyceni i już nie możemy się doczekać tego, co...