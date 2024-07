1 z 8

Wczoraj w Warszawie odbył się pokaz kolekcji Roberta Kupisza. Jak co roku pojawiło się na nim dużo gwiazd, które z przyjemnością oglądały propozycje na sezon wiosenno-letni. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabrknąć oczywiście pasjonatek mody, takich jak: Joanna Horodyńska, Sara Mannei i Maja Sablewska.

Co ciekawe, wszystkie trzy postawiły na ten sam trend i na czerwonym dywanie pojawiły się w skórze. W przypadku Sablewskiej był to total look, czyli skórzana kurtka z bufkami i spodnie. Blogerka, żona Artura Boruca wybrała na ten wieczór szerokie, skórzane spodnie o długości 3/4. Natomiast stylistka, prowadząca program "Gwiazdy na dywaniku" do oryginalnej kurtki z wstawkami z tego materiału wybrała czarne, dopasowane skórzane spodnie.

Która wyglądała najlepiej?