Joanna Górska, prezenterka Polsat News, która walczy z nowotworem piersi, zakończyła właśnie chemioterapię. Dziennikarka wróciła niedawno z wakacji marzeń i poszła na ostatnią chemię. Co napisała?

Pod koniec października 2017 roku Joanna Górska poinformowała o swojej walce z nowotworem. Zapowiedziała wtedy, że na jakiś czas znika z anteny Polsat News. Na swoich mediach społecznościowych pokazywała walkę z chorobą, a także dawała otuchy innym chorym.

Co po chemioterapii? Joannę Górską czekają częste kontrole lekarskie i seria badań. Teraz jednak Joanna Górska może odetchnąć od chemii i wizyt w szpitalu.

W czasie leczenia Górska pokazała, że rak to nie wyrok i w czasie leczenia też można normalnie żyć. Podróżować, pracować i być aktywnym. Kiedy nie każdy pochwalał jej wyjazd na Seszele - Górska dała taki wpis:

Było pięknie ???? Pora wracać ✈ Zabieram kilogramy energii i piękne wspomnienia.

Dałam radę ????????????Wzięłam udział w dziewiątej racie @worldinstages Projekt ma się świetnie, realizujemy to co zaczęło się przed chorobą ????

Niektórym może się wydawać, że to szaleństwo ... ale zapewniam jest w nim metoda. Byliśmy do wyjazdu super przygotowani i zabezpieczeni (dodatkowe ubezpieczenie i antybiotyki się nie przydały).

Cały czas słuchaliśmy mojego organizmu, nic na siłę - nie widziałam wszystkich plaż na wyspach do których dopływaliśmy, nie wychodziłam na każdy punkt widokowy, nie opalałam się i nie kąpałam w oceanie... Ale jeździłam na rowerze na pięknej La Digue, słuchałam szumu fal i palm, relaksowałam się maxx, jadłam fajne owoce i dużo ryb, upajałam się zielenią i całą paletą barw ???? Zadanie wykonane! Udowodniłam sobie, że mogę w miarę normalnie żyć, realizować marzenia i nie zamykać się w czterech ścianach. @robertszulc dziękuję!

We wtorek i środę zapraszam na poranek w @polsatofficial

#nagroda #leczenie #cancer #staystrong - napisała na swoim Instagramie.