Joanna Górska zamieściła wpis, w którym podzieliła się z fanami informacją o swoim stanie zdrowia. Dziennikarka zaraża optymizmem i zachęca internautów, żeby pomagali swoim bliskim, którzy tak jak ona walczą z nowotworem.

Każdy dzień jest świętem, a ten z chemią to NADŚWIĘTO! Wlewy zbliżają mnie do szczęśliwego finału. Co tam włosy, co tam rzęsy, co tam brak mięśni i dodatkowe kilogramy przez sterydy, co tam ból i nieciekawe dolegliwości! Rak jest MNIEJSZY O POŁOWĘ! Czy to nie jest cudowne? Mam wokół siebie wspaniałych ludzi ???? dzięki nim zniosę WSZYSTKO ????aby dziada z siebie wykopać. Wspierajcie chorych znajomych, przyjaciół i bliskich. Każdy uśmiech jest na wagę złota. Onkopacjenci potrzebują dużo ciepła ???? wtedy są silni, a silna głowa to podstawa. Do boju!- napisała Joanna Górska.