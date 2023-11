Joanna Górska prezenterka i dziennikarka Polsat News przyznał się do choroby nowotworowej. Dziennikarka ma raka piersi. Na jej Facebooku pojawiło się zdjęcie, na którym Joanna Górska pozuje w chustce i wytłumaczyła co się stało.

Kochani, nie ma mnie na antenie już jakiś czas. Pytacie dlaczego, a ja nie odpowiadałam... Czas powiedzieć o co chodzi. Jestem chora. Wrócę jak tylko będę mogła. Wierzących proszę o modlitwę, niewierzących o trzymanie kciuków.

Badajcie się! To bardzo ważne. Im szybciej się wie, tym większe szanse.

Do zobaczenia.