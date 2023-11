Kilka miesięcy temu Joanna Górska zniknęła z anteny Polsatu. Okazało się, że wykryto u niej nowotwór piersi. Dziennikarka zaczęła walkę z chorobą i otwarcie mówi o postępach!

Teraz Joanna Górska jedzie na wakacje w słoneczne miejsce. Chce się cieszyć życiem, jak dawniej.

Nie wierzę... Póki nie oderwiemy się od ziemi nie uwierzę, że to się dzieje. Onkolog powiedziała "pozwalam" więc lecimy po naszą nagrodę za pierwszy etap leczenia. Wyjazd "rakówki" to nie taka prosta sprawa... ale już niebawem moim największym zmartwieniem będzie czy krem z filtrem 50+ rzeczywiście chroni przed słońcem. Choroba nie musi ograniczać - mam zamiar to udowodnić. - czytamy na jej Instagramie.

Każdy dzień jest świętem, a ten z chemią to nadświęto! Wlewy zbliżają mnie do szczęśliwego finału. Co tam włosy, co tam rzęsy, co tam brak mięśni i dodatkowe kilogramy przez sterydy, co tam ból i nieciekawe dolegliwości! Rak jest mniejszy o połowę! Czy to nie jest cudowne? Mam wokół siebie wspaniałych ludzi. Dzięki nim zniosę WSZYSTKO, aby dziada z siebie wykopać. Wspierajcie chorych znajomych, przyjaciół i bliskich. Każdy uśmiech jest na wagę złota. Onkopacjenci potrzebują dużo ciepła, wtedy są silni, a silna głowa to podstawa. Do boju! – wyznała Joanna Górska w rozmowie z „Tele Tygodniem”.