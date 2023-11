Paweł Wilczak nie chciał tłumaczyć w mediach, kim jest kobieta, z którą pojawił się w kinie i dlaczego u jego boku nie było Joanny Brodzik. Tym samym aktor podsycił zainteresowanie swoją osobą.

Co to w ogóle za temat jest? Drodzy państwo, dajcie spokój, nie będę tego komentować. To jest śmiech na sali. Nie będę się tłumaczył - odpowiedział Paweł Wilczak.