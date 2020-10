Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki nadal są parą? Jej znajomy zdradził nam, czy aktorka jest zakochana!

Sobotni finał "Tańca z Gwiazdami" nie okazał się dla Julii Wieniawy szczęśliwy. Mimo że aktorka i jej taneczny partner Stefano Terrazzino perfekcyjnie zatańczyli trzy przygotowane choreografie i zachwycili jurorów, to w wyniku głosowani widzów zajęli drugie miejsce. Kryształową Kulę zdobyła Edyta Zając. Po ostatnim odcinku na żywo Julia i taneczna ekipa świętowali zakończenie show w bardzo kameralnym gronie. Wieniawę do domu odwiózł Stefano... Jeszcze niedawno plotkowano, że Julia jest szczęśliwie zakochana, a jej wybrankiem jest aktor Nikodem Rozbicki. Ale ostatnie wspólne zdjęcia pary obiegły prasę pod koniec wakacji... Czy to oznacza, że ich związek należy już do przeszłości? Odpowiedź na to pytanie uzyskał "Flesz".

Czy Julia Wieniawa jest singielką?

Pod koniec sierpnia media obiegła wiadomość, że Julia Wieniawa jest szczęśliwie zakochana. Właśnie wtedy paparazzi przyłapali aktorkę w objęciach 28-letniego Nikodema Rozbickiego – najpierw na imprezie na bulwarach wiślanych, potem na koncercie na warszawskim placu Konesera. Para nie szczędziła sobie czułości. Znowu wyglądali na zakochanych (byli widywani razem już dwa lata temu), wymieniali pocałunki i się obejmowali. Gdy ruszyły treningi do „Tańca z gwiazdami”, życie prywatne młodej gwiazdy zeszło na drugi plan. Choć ani Julia, ani Nikodem oficjalnie nie potwierdzili, że łączy ich coś więcej niż tylko przyjaźń, początkowo Rozbicki często przyjeżdżał na plan show. Jednak kilka tygodni później Wieniawa z odcinków na żywo oraz treningów wychodziła ze swoim tanecznym partnerem Stefano Terrazzino albo w towarzystwie rodziny. Czy to oznacza, że Julia znów jest sama, a swoje życie uczuciowe odstawiła na drugi tor?

To był dla Julki bardzo intensywny okres. Swój czas dzieliła między treningi do „Tańca z gwiazdami”, przygotowania do premiery teatralnej i nagrania „Lalki”. Do tego pracowała nad swoją marką kosmetyków Jusee – mówi „Fleszowi znajomy gwiazdy.

– Julka postawiła teraz na rozwój i karierę. Miała dużo na głowie, więc żadna znajomość nie miała szansy przerodzić się w trwałe uczucie – tłumaczy.

"Taniec z gwiazdami" dobiegł końca. Co teraz będzie robić Julia Wieniawa? Znajomi gwiazdy w rozmowie z "Fleszem" zdradzili, że jeszcze przed półfinałem Julka zyskała jeszcze większą pewność siebie i zupełnie nową energię.

I tym wygrała! Teraz jest gotowa na kolejne wyzwania – zdradza osoba z otoczenia aktorki.

Jakie? Część spektakli, w tym „Dom lalki. Część 2”, w którym Wieniawa gra jedną z głównych ról, chwilowo odwołano. Przełożono też zdjęcia do nowych seriali i programów. Ale to nie oznacza, że gwiazda będzie narzekać na brak pracy. Ma kontrakty reklamowe, intensywnie rozwija także swoją markę. A miłość?

Wygląda na to, że w życiu Julki na razie nie ma na nią miejsca – mówi znajomy gwiazdy.

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki wciąż się przyjaźnią.