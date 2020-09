Wielki debiut Julii Wieniawy! W takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliśmy! 

Julia Wieniawa idzie jak burza i co chwila możemy usłyszeć o jej kolejnym sukcesie. 23 września w Teatrze "Komedia" w Warszawie odbył się pierwszy spektakl sztuki "Dom Lalki. Część 2" z udziałem pięknej aktorki. Młodą gwiazdę chyba po raz pierwszy możemy zobaczyć w takiej odsłonie. Internauci zaś nie mogą oderwać wzroku od zjawiskowego kostiumu gwiazdy. Zobaczcie sami zdjęcia z prób!

Julia Wieniawa to od kilku lat jedno z najbardziej gorących nazwisk polskiego show biznesu. Pomimo młodego wieku, gwiazda ma za sobą udział w wielu kultowych produkcjach. Doskonale sobie radzi również jako wokalistka, ale także jako... bizneswoman! Jest właścicielką trzech luksusowych mieszkań w stolicy, a kilka dni temu ruszyła z własną firmą kosmetyczną. Ponadto aktualnie możemy oglądać Julię w "Tańcu z gwiazdami", gdzie radzi sobie rewelacyjnie! U boku Stafano Terrazzino rozwija swoje umiejętności taneczne, które już teraz robią ogromne wrażenie na widzach i jurorach.

Pomimo tak wielu obowiązków, Julia Wieniawa znalazła również czas na pracę przy poważnej, teatralnej sztuce - "Dom Lalki. Część 2". Dramat Henryka Ibsena jest uważany za jeden z najważniejszych utworów literatury światowej i został umieszczony na prestiżowej międzynarodowej liście Pamięć Świata. "Dom Lalki. Część 2" już od 23 września, możemy oglądać na scenie Teatru "Komedia" w Warszawie.

Wraz z @jan_wieczorkowski_official serdecznie zapraszamy na dramat „Dom Lalki. Część 2” do Teatru Komedia! 🎭 Dziś pierwszy spektakl, a jutro oficjalna premiera! Trzymajcie kciuki za mój debiut! - napisała Julia Wieniawa na Instagramie.

Pod postem gwiazdy pojawiło się mnóstwo komentarzy zachwyconych fanów! Ogromne wrażenie zrobił na nich przede wszystkim przepiękny kostium Julii Wieniawy. Gwiazda wygląda w nim naprawdę wspaniale.

- W tym kostiumie wyglądasz jak aniołek! 😍 Strasznie pasują Ci takie wymyślę kreacje, widzę Cię jako aktorkę w filmach kostiumowych, to byłoby coś 🔥❤️ zresztą ładnemu to we wszystkim ładnie 🤣

- Jak pięknie wyglądasz 😍😍😍😍😍😍

- Jesteś genialna. Po prostu. ❤️

- Julka jesteś niesamowita! Podziwiam 👏

- Julka ślicznie❤❤❤💗💗💗💋💋💋 - piszą fani.