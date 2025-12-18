11-letnia Danusia została zamordowana w poniedziałek, 15 grudnia 2025 roku. Ciało dziewczynki odnaleziono w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze. Tragiczne odkrycie wstrząsnęło całą lokalną społecznością i wywołało ogólnopolski odzew.

Policja zabezpieczyła miejsce zbrodni, a we wtorek, 16 grudnia, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze potwierdził zatrzymanie w sprawie 12-letniej dziewczynki, uczennicy tej samej szkoły. Jest już znana data pogrzebu 11-letniej Danusi.

Zabójstwo 11-letniej Danusi niedaleko szkoły

Ta tragedia wstrząsnęła całą Polską. 11-letnia dziewczynka z Jeleniej Góry została znaleziona w miejscu często uczęszczanym przez uczniów, skracających sobie drogę do szkoły. Policjanci zabezpieczyli na miejscu nóż typu "finka", którym mogły zostać zadane śmiertelne ciosy. Motyw zbrodni nie został dotychczas ujawniony, a śledztwo nadal się toczy. Część świadków już została przesłuchana, w tym osoba, która zawiadomiła policję o bójce.

Wszyscy czekają na informacje na temat 12-latki zatrzymanej ws. zabójstwa, a tymczasem nadeszły inne ważne wieści. Chodzi o pogrzeb 11-latki.

Data pogrzebu 11-letniej Danusi. Prezydent miasta ogłasza żałobę

Msza święta żałobna za duszę Danusi odbędzie się w sobotę, 20 grudnia, o godz. 12:00 w kaplicy na Starym Cmentarzu Komunalnym w Jeleniej Górze. Pogrzeb nastąpi bezpośrednio po jej zakończeniu.

Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak ogłosił dzień pogrzebu dniem żałoby w całym mieście. W związku z ogłoszoną żałobą, prezydent wystosował apel do organizatorów wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowych o rozważenie ich odwołania lub przełożenia. Wyraził także głębokie współczucie rodzinie i bliskim ofiary.

Mam też ogromną prośbę od Rodziców Dziewczynki, aby media pozostawiły Jej Rodzinę i Najbliższych w spokoju i nie szukały z nimi kontaktu. Proszę pozwolić Im przeżyć tę niewyobrażalną tragedię bez kolejnego bólu. pisała Prezydent miasta na Facebooku

Rodzina za pośrednictwem prezydenta Jeleniej Góry przekazała prośbę, aby pogrzeb ich córki pozostał rodzinną uroczystością bez obecności mediów.

Zgodnie z wolą Rodziny Zmarłej proszę o uszanowanie prywatności i nieobecność mediów podczas ceremonii pogrzebowej zaapelował prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.

Harcerze w żałobie po zabójstwie 11-letniej Danusi

Danusia była członkinią 14. Drużyny Harcerskiej „Ventus” w Jeleniej Górze. Harcerze z Karkonoskiego Hufca ZHP wspominali ją jako osobę pełną energii i zaangażowania. Dziewczynka z dumą przygotowywała się do momentu otrzymania barw stałych i do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego. Komendantka Hufca ogłosiła oficjalną żałobę, która potrwa do 23 grudnia 2025 roku włącznie.

Danusia była osobą, którą zapamiętamy jako pełną energii, uśmiechu i szczerego zaangażowania w życie drużyny. Harcerstwo było dla niej ważne, z dumą przygotowywała się do momentu otrzymania barw stałych, a w niedługim czasie miała stanąć do Przyrzeczenia Harcerskiego. Harcerskim szlakiem szła z sercem otwartym na drugiego człowieka - czytamy we wpisie drużyny harcerskiej w mediach społecznościowych.

