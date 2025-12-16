W poniedziałek w Jeleniej Górze w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 10 doszło do tragicznego zdarzenia. Około godziny 14:50 odnaleziono ciało 11-letniej dziewczynki. Jak potwierdziła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, na jej ciele znajdowały się rany zadane ostrym narzędziem. Policja zabezpieczyła narzędzie zbrodni, jakim się okazał nóż typu "finka".

Obie dziewczyny uczęszczały do tej samej szkoły, choć nie znały się dobrze. Śledztwo ma wyjaśnić motywy tej makabrycznej zbrodni. A co dalej z zatrzymaną 12-latką? Jest decyzja sądu

Policja przesłuchała 12-latkę zatrzymaną ws. zabójstwa 11-latki

We wtorek odbyła się sekcja zwłok 11-latki, która została znaleziona martwa niedaleko Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze. W związku ze sprawą zatrzymano 12-letnią uczennicę tej samej szkoły. Sąd rodzinny w Jeleniej Górze wyraził zgodę na policyjne przesłuchanie dziewczynki. Przesłuchanie odbyło się w obecności funkcjonariuszy wydziału ds. nieletnich i patologii Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Dzisiaj policjanci z wydziału do spraw nieletnich i patologii Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze w porozumieniu z sądem rodzinnym wykonają czynności z udziałem nieletniej, która miała brać udział w tym zdarzeniu. Nieletnia ma nieskończone 13 lat, a więc wszystko odbywa się w ramach ustawy dotyczącej postępowania w sprawach nieletnich - przekazała podinsektor Edyta Bagrowska, oficer prasowa policji

Trwa również gromadzenie materiału dowodowego, przesłuchania świadków i analiza nagrań z monitoringu.

Mamy ustalone osoby, które posiadają wiedzę na temat tego zdarzenia. Osobę, która przekazała informację policji o tym, że widzi bójkę dwóch dziewczyn - informuje rzeczniczka policji.

Co dalej z zatrzymaną 12-latką?

Jak wyjaśniła wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Agnieszka Makowska, sąd może prowadzić postępowanie w sprawie o demoralizację, jeśli dziecko ma ukończone 10 lat, ale nie ukończyło 13. Sąd rozważy, czy istnieją okoliczności świadczące o demoralizacji i czy konieczne jest zastosowanie środków wychowawczych, takich jak umieszczenie w zakładzie leczniczym lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

A zatem postępowanie sądowe będzie miało na celu ustalenie, czy istnieją okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniego i czy zachodzi potrzeba zastosowania wobec nieletniego środków określonych w ustawie - przekazała w rozmowie z PAP wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Agnieszka Makowska

