Śmierć 11-latki w Jeleniej Górze. Sąd podjął decyzję

W poniedziałek, 15 grudnia 2025 roku, w Jeleniej Górze przy ul. Wyspiańskiego doszło do tragicznego odkrycia. Ciało 11-letniej Danusi znaleziono nieopodal Szkoły Podstawowej nr 10, do której uczęszczała. Jak ustalili śledczy, dziewczynka została zamordowana. Zatrzymano 12-letnią dziewczynkę, która miała mieć związek z tą brutalną zbrodnią.

Według ustaleń prokuratury, zabezpieczono nóż, który miał zostać użyty jako narzędzie zbrodni. Mimo że motyw działania nie został jeszcze oficjalnie ustalony, sprawa wstrząsnęła opinią publiczną. Zbrodnia miała miejsce w pobliżu szkoły, a szczegóły tragedii porażają.

Kim była 11-letnia Danusia i zatrzymana 12-latka?

Jak przekazała prok. Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, Danusia i 12-latka znały się jedynie z widzenia. Obie uczęszczały do Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze. Nie były przyjaciółkami ani nie łączyły ich bliższe relacje. Śledczy próbują ustalić, co dokładnie doprowadziło do zbrodni.

Akta dziewczynki, która została już wysłuchana, trafiły do sądu rodzinnego. Śledczy nie udzielają informacji dotyczących przesłuchań i motywów ze względu na dobro toczącego się postępowania. Warto przypomnieć, że 10-latek był świadkiem tragedii.

Sąd rodzinny reaguje ws. śmierci 11-latki. Po posiedzeniu ogłoszono komunikat o środku tymczasowym

Do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze akta sprawy wpłynęły we wtorek, 16 grudnia 2025 roku, o godzinie 15:01. Dzień później, 17 grudnia, odbyło się posiedzenie z udziałem nieletniej. Jak poinformowała Agnieszka Makowska, wiceprezes Sądu Rejonowego, sąd zastosował wobec 12-latki środek tymczasowy.

Posiedzenie sądu odbywało się za zamkniętymi drzwiami. Sędzia prowadzący sprawę nie udziela żadnych informacji ze względu na dobro śledztwa. Wiceprezes Makowska zaapelowała do mediów i opinii publicznej o zachowanie spokoju i powagi wobec tragedii, która dotknęła lokalną społeczność.

Sprawa odbywa się przy drzwiach zamkniętych. (...) Zwracam się do państwa z prośbą o zachowanie spokoju i powagi w związku z tragedią, jaka miała miejsce poinformowała Makowska.

W odpowiedzi na tragedię, prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak ogłosił żałobę miejską w dniu pogrzebu Danusi. Jednocześnie wystosował prośbę do organizatorów wydarzeń rozrywkowych, kulturalnych i sportowych o zachowanie powagi i uszanowanie pamięci zamordowanej dziewczynki.

Wiceminister MSWiA Wiesław Szczepański zapowiedział skierowanie do Jeleniej Góry 16 psychologów z ramienia szpitala MSWiA, którzy mają wspierać uczniów i kadrę pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 10. Celem działań jest pomoc w przezwyciężeniu traumy i zapewnienie opieki psychologicznej osobom dotkniętym tragedią.

Wsparcie dla społeczności lokalnej zaoferowała również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Wolności 259. W dniach 22 i 23 grudnia, w okresie ferii świątecznych, w poradni pełnione będą dyżury psychologiczne dla uczniów, nauczycieli oraz rodzin, które będą potrzebować pomocy psychologicznej.

