W poniedziałek, 15 grudnia 2025 roku, w Jeleniej Górze doszło do wstrząsającej zbrodni, która poruszyła cały kraj. Między ulicami Wyspiańskiego a Słowackiego odnaleziono ciało 11-latki. Na jej ciele stwierdzono liczne rany zadane ostrym narzędziem. Jak przekazała Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, zabezpieczono narzędzie, którym prawdopodobnie zadano ciosy i była to tzw. "finka", czyli nieskładany nóż. W sprawie zabójstwa zatrzymano 12-latkę, a dziś najprawdopodobniej poznamy wyniki sekcji zwłok. Cała Jelenia Góra pogrążona jest w żałobie.

12-letnia uczennica zatrzymana ws. tragedii w Jeleniej Górze

Policja zatrzymała 12-letnią dziewczynę, również uczennicę tej samej szkoły. Dziewczynki znały się z widzenia, nie były koleżankami. Nieletnia została przesłuchana przez policjantów z wydziału ds. nieletnich w obecności przedstawicieli sądu rodzinnego. Jak podano, dziewczynka nie ukończyła jeszcze 13 lat, więc wszystkie działania odbywały się zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Po zakończeniu czynności wszystkie akta zostały przekazane do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. Sędzia Agnieszka Makowska poinformowała, że sąd może wszcząć postępowanie o demoralizację, co może skutkować zastosowaniem środków wychowawczych, takich jak umieszczenie w ośrodku wychowawczym.

Kiedy będą znane wyniki sekcji zwłok 11-latki?

Wiadomo, że 11- latka została znaleziona nieopodal szkoły, a kiedy służby przybyły na miejsce dziewczynka już nie żyła. 16 grudnia w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu została przeprowadzona sekcja zwłok, która ujawni przyczynę śmierci 11-latki. Dzisiaj powinny zostać ujawnione wyniki.

Czynności te są prowadzone na zlecenie i pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze. Wszelkie informacje w tej sprawie, zostaną przekazane przez prokuraturę -informowała Monika Kowalska, rzecznik prasowy uczelni.

Dzień żałoby w Jeleniej Górze. Prezydent miasta zabrał głos

Tragedia wstrząsnęła całą społecznością Jeleniej Góry. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10, Paweł Domagała, w czasie konferencji prasowej mówił o ogromnej stracie. Zmarła uczennica była pogodna, wzorowa, zaangażowana w wolontariat i liczne konkursy.

Prezydent miasta Jerzy Łużniak ogłosił dzień pogrzebu dziewczynki dniem żałoby na terenie całej Jeleniej Góry i poprosił o odwołanie wydarzeń rozrywkowych w najbliższych dniach.

W związku z tragicznymi okolicznościami śmierci Uczennicy Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, Prezydent Miasta Jeleniej Góry podjął decyzję o ustanowieniu dnia pogrzebu Dziewczynki, dniem żałoby na terenie Miasta Jelenia Góra.Jednocześnie zwracamy się z prośbą do organizatorów zaplanowanych w najbliższym czasie wydarzeń rozrywkowych, kulturalnych i sportowych o zachowanie należytej powagi i uszanowanie pamięci Zmarłej.

