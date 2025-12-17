W poniedziałek w Jeleniej Górze doszło do tragedii, która poruszyła całą Polskę. 11-letnia Danusia została brutalnie zamordowana, a jej ciało odnaleziono w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Wyspiańskiego. Zabójstwo 11-letniej Danusi natychmiast stało się głównym tematem w mediach.

Jak poinformowała prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, dzień po śmierci- we wtorek - zatrzymano 12-letnią dziewczynkę, uczennicę tej samej szkoły. Dziewczynki znały się jedynie z widzenia. Motyw tej zbrodni wciąż pozostaje nieznany.

Zatrzymana 12-latka jest podejrzewana o udział w śmierci Danusi. Z informacji przekazanych przez media wynika, że obie dziewczynki uczęszczały do tej samej szkoły, lecz nie utrzymywały bliskich relacji. Dziewczynka została zatrzymana we wtorek i pozostaje do dyspozycji odpowiednich służb.

Sprawa wzbudziła ogromne emocje wśród mieszkańców Jeleniej Góry i całego kraju. Pogrzeb Danusi, jak ogłosił prezydent miasta, będzie dniem żałoby miejskiej. Miasto zaapelowało do organizatorów wydarzeń rozrywkowych o zachowanie powagi i uszanowanie pamięci zmarłej.

W związku ze śmiercią 11-latki z Jeleniej Góry sąd wydał pilną decyzję po wysłuchaniu zeznań 12-letniej uczennicy, której akta skierowano do sądu rodzinnego.

Dolnośląskie Kuratorium Oświaty zapowiada kontrolę szkoły

Dolnośląskie Kuratorium Oświaty zapowiedziało przeprowadzenie kontroli w Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze. Rzeczniczka prasowa Kuratorium, Miłosława Bożek, w rozmowie z Wirtualną Polską podkreśliła, że sprawa jest świeża i na razie nie ma żadnych ocen ani wniosków.

Kontrola ma się rozpocząć w styczniu. Jej celem będzie sprawdzenie, w jaki sposób szkoła realizowała zadania związane z opieką psychologiczno-pedagogiczną, profilaktyką wychowawczą oraz troską o zdrowie psychiczne uczniów. Kuratorium zamierza ocenić, czy działania szkoły były dostosowane do potrzeb dzieci i czy placówka właściwie reagowała na ewentualne sygnały zagrożeń.

Dolnośląskie Kuratorium Oświaty planuje dokładne sprawdzenie działań szkoły w zakresie: realizacji opieki psychologiczno-pedagogicznej, stosowania programów profilaktycznych i wychowawczych, reagowania na sygnały o problemach uczniów i dostępności wsparcia dla dzieci przeżywających trudności emocjonalne.

Wyniki kontroli mają zostać opublikowane po jej zakończeniu. Jak zaznaczają przedstawiciele Kuratorium, celem jest ocena skuteczności działań szkoły oraz wskazanie ewentualnych potrzeb zmian, aby w przyszłości uniknąć podobnych tragedii.

