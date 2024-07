Jessica Ziółek jest dziewczyną Arkadiusza Milika, który na co dzień gra w klubie Napoli. Ostatnio po kontuzji i rehabilitacji, Arek Milik wrócił do treningów i gry w klubie oraz w reprezentacji Polski. Nasza reprezentacja w sobotę na Stadionie Narodowym zmierzyła się z Rumunią i wygrała 3:1. Z trybun Arkadiuszowi Milikowi kibicowała jego dziewczyna, Jessica Ziółek. Wcześniej modelka była gościem w studiu TVN 24, gdzie opowiedziała o swoim związku z Arkiem Milikiem. Gdzie się poznali? Jak Arek zdobył jej serce? Czy pieniądze go zmieniły? Posłuchaj wywiadu z Jessicą Ziółek!

Jessica Ziółek w sobotę kibicowała Arkowi na Stadionie Narodowym.