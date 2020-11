Jessica z "Rolnik szuka żony" znalazła miłość?! "Są adoratorzy, jest ich sporo!" Wiemy, czy kogoś z nich już wybrała

Jessica z "Rolnik szuka żony" to zdecydowanie najbarwniejsza uczestniczka programu, który stał się hitem stacji. Jessica była kandydatką najmłodszego uczestnika - Krzysztofa. Widać było, że między tym dwojgiem do czegoś może dojść, jednak ostatecznie Krzysztof postanowił ją odrzucić jako kandydatkę na jego żonę. Co od tego czasu się zmieniło? Czy Jessica z "Rolnik szuka żony" poznała kogoś wartego uwagi? Opowiedziała nam o wszystkim w wywiadzie dla Party.pl:

Miłości nie znalazłam, randkowałam, ale to nie było nic stabilnie emocjonalnego - przyznała szczerze w rozmowie z Party.pl Jessica.

Jessica powiedziała też nam wprost, że na razie nie w głowie jej amory!

Stwierdziłam, że teraz skupiam się na sobie, a miłość? Jeżeli będzie taka osoba, to przyjdzie niespodziewanie, ale to nie może być "byle kto", tak łatwo do swojego serduszka nie wpuszczę - zdradziła uczestniczka hitu TVP 1.