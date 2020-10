Jessica Miemiec była największą gwiazdą piątej edycji "Rolnik szuka żony". Od momentu, kiedy pojawiła się na ekranie budziła skrajne emocje wśród widzów hitowego programu TVP1. Kobieta zdecydowała się napisać list do Krzysztofa i została zaproszona przez rolnika do jego gospodarstwa. Tam zaskoczyła ilością zabiegów pielęgnacyjnych, które wykonywała codziennie i mocnym, wyrazistym makijażem. Ostatecznie Krzysztof podziękował Jessice za udział w programie, a w sieci pojawiły się komentarze, że kobieta została wybrana jedynie dla zwiększenia oglądalności.

Czy tylko ja myślę, że pani Jessica jest postawiona? Umieszczona by podbić oglądalność programu? Nie rozumiem jak to możliwe, że Krzysztof puścił ją dalej...

Po zakończeniu przygody w programie "Rolnik szuka żony" Jessica skończyła szkołę kosmetyczną i zaczęła realizować swoją pasję. Pojawiła się też w "Pytaniu na śniadanie", gdzie razem ze swoją mamą podsumowała udział w 5. edycji "Rolnika".

Czym obecnie zajmuje się Jessica Miemiec z "Rolnik szuka żony"?

Jessica od początku udziału w programie podkreślała, że wygląd jest dla niej bardzo ważny. Po zakończeniu emisji "Rolnika" w rozmowie z "Super Expressem" zdradziła, jakie zabiegi stosuje u siebie:

Wypełniłam usta kwasem hialuronowym. Lubię mieć duże i pełne usta. Najlepiej co dwa tygodnie powtarzać zabieg, a w ostateczności co miesiąc. Nakłuwa się usta igłą w kilku albo kilkunastu miejscach i gotowe. Oczywiście podczas znieczulenia, choć przyznam się, że raz zrobiłam to na żywca. Bolało, ale wytrzymałam. - wyznała szczerze.

W lipcu tego roku na jednej ze stron branżowych Jessica Miemiec napisała, że prowadzi własny salon kosmetyczny "Jessi" i przede wszystkim specjalizuje się w makijażu permanentnym:

Od jakiegoś czasu już prowadzę własny Gabinet Kosmetyczno-Solaryjny - Jessi. Moja siedziba zlokalizowana jest w Lesznie, na terenie województwa wielkopolskiego. Nazywam się Jessica Miemiec. Zajmuję się różnymi zabiegami z zakresu kosmetyki. Wykonuję manicure hybrydowy, japoński, klasyczny. Do tego proponuje także pedicure. Poza tym specjalizuję się w makijażu permanentnym. Zapewniam również makijaż klasyczny i okolicznościowy jak choćby ślubny.

O życiu prywatnym uczestniczki "Rolnika" niewiele wiadomo. Nie należy ona do osób bardzo aktywnych w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że Jessika skupia się na pasji i spełniła swoje marzenia. Po zakończeniu szkoły kosmetycznej prowadzi własny salon. Ma już grono wiernych klientek. Nadal lubi mocny makijaż i czerwień na ustach. Od początku dała się poznać jako szczera dziewczyna, która otwarcie mówi, co myśli i za to widzowie ją pokochali!

Najlepsze cytaty Jessiki z "Rolnik szuka żony"

Jessica w programie była też znana ze swoich złotych myśli. To najciekawsze wypowiedzi:

Moim marzeniem jest to, aby poznać jakiegoś normalnego faceta Ćwiczę pole-dance jeszcze dodatkowo w domu. Raz się wolno kręcę, a raz tak szybko Muszę go lepiej poznać, nie mogę powiedzieć po jednym dniu czy on jest ładny, czy nie ładny. moim marzeniem nie jest aby pracować przy krowach. Krzysztof może to robić. Zawsze miałam chłopaków bardziej takich miastowych. Miastowe chłopaki chcą tak bardziej dziewczynę na chwilę. Tak przelotnie Robię szkołę też kosmetyczną we Wrocławiu. Tam właśnie się uczę nakładać maseczki, henny, mikrodermabrazje i takie różne

