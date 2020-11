Rolnik szuka żony: Internauci wspierają Dawida! Fani rolnika mają żal do jego kandydatek "Nie są ciebie warte!"

Internauci wspierają Dawida z "Rolnik szuka żony". Pod ostatnim zdjęciem rolnika na jego profilu na Instagramie pojawiło się naprawdę sporo pozytywnych komentarzy, w których fani show TVP bardzo pozytywnie oceniają jego zachowanie. Internauci nie ukrywają, że mają żal do kandydatek Dawida! Zobaczcie, jak komentują to, co wydarzyło się w ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony".

W ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" wydarzyło się coś, co zszokowało fanów programu TVP. To właśnie w minioną niedzielę widzowie zobaczyli jedną z najbardziej emocjonujących i dramatycznych scen ze wszystkich sezonów show. Po tym, jak Martyna podczas randki powiedziała, że chce odejść z programu i wrócić do domu rolnik nie wytrzymał i zalał się łzami. Zrozpaczony Dawid osunął się na ziemię i nie mógł się uspokoić. Zachowanie rolnika wywołało prawdziwą burzę w sieci!

Teraz okazuje się, że rolnik może liczyć na wsparcie internautów! Fani programu bardzo pozytywnie komentują zachowanie Dawida i krytycznie oceniają jego kandydatki. Zobaczcie niektóre wpisy pod ostatnim zdjęciem Dawida na jego profilu na Instagramie!

- Dawid super gość.Szkoda ,ze trafiły Ci się beznadziejne kandydatki,i to wszystkie trzy.

- Dawidzie jeszcze będzie pięknie, życzę Ci tego z całego ❤️

- A ja uważam że Dawid jest wrażliwym facetem po przejściach. Fakt trzeba pewną odporność na takie sytuacje ćwiczyć by się nie załamywać. Z kolei dziewczęta ...które przyjechały, nie dały mu tak naprawdę szansy..każda chce być specjalnie traktowana...Martyna nawet nie podeszła :( tak się nawet wroga nie traktuje

- Jesteś super facet ujeła mnie twoja wrażliwość..- komentują internauci.

Dawid do tej pory nie odpowiedział na wpisy internautów. Myślicie, że wkrótce odniesie się do tego co wydarzyło się w ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony"?

