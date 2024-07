Jessica Mercedes w Paryżu

1 z 11

Jessica Mercedes wraz z Maffashion szybko awansowały do grona nie tylko najpopularniejszych blogerek w Polsce, ale i zawojowały show-biznes. Kosztem niektórych gwiazd to właśnie one brylują na ściankach i w pierwszych rzędach na pokazach mody. Obie przebijają się też na Zachodzie. Przypomnijmy: Globalny sukces Jessiki. Zaprojektowała buty, które sprzedały się w 2 godziny!

Blogerka kilka tygodni temu pochwaliła się efektami współpracy z marką Sarenza, a teraz przyszedł czas, aby świętować sukces wspólnie z jej przedstawicielami i pozostałymi blogerami z całego świata, którzy zostali wybrani do tego projektu. W tym celu Jessica poleciała do Paryża i wzięła udział w oficjalnej imprezie Sarenza w luksusowym hotelu Le Mathurin. Mercedes towarzyszył brat Justin, a całą fotorelację blogerka przeprowadzała na żywo na swoim Instagramie.

Prezentacja kolekcji Sarenzy nie była jednak jedynym powodem, dla którego Jessica odwiedziła stolicę Francji. Spełniła tam również swoje największe marzenie, mianowicie kupiła wymarzoną torebkę Chanel - słynny model 2.55 Caviar Black & Gold Bag. Za takie cudo trzeba zapłacić około 15 tysięcy złotych!

Tak Jessica Mercedes podbija Paryż z torebką Chanel: