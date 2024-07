Jesienna pora już powoli daje się we znaki. W ciągu dnia temperatura się waha i czasem nie do końca wiadomo jak się ubrać. Na chłodne poranki i wieczory dobrze więc zaopatrzyć się w coś ciepłego, a najlepiej rozpinany kardigan, który zawsze można zdjąć w razie gdyby zrobiło się cieplej.

Reklama

W sklepach modnych kardiganów jest pod dostatkiem więc nie powinnyście mieć problemów z wyborem idealnej propozycji dla siebie. My polecamy przede wszystkim nieco dłuższe swetry, ponieważ są uniwersalne (pasują praktycznie do wszystkiego) i najlepiej chronią przed chłodem. Gwiazdy, takie jak Jessica Alba lubią nosić je na co dzień ze względu na wygodę i modny look.

Reklama

Oto nasze propozycje najciekawszych kardiganów na jesień: