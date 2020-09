Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" w jesiennej stylizacji z długim swetrem w roli głównej!

Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" za dwa miesiące po raz drugi zostanie mamą. Jakiś czas temu rolniczka wyznała na Instagramie, że w ostatnim trymestrze ciąży ciężko jej wybierać stylizacje, aby czuła się w nich dobrze. Wygląda na to, że dobór codziennych zestawów idzie Małgorzacie coraz lepiej i właśnie pochwaliła się kolejnym świetnym jesiennym lookiem! Tym razem uczestniczka hitu TVP postawiła na modny długi sweter. To jeden z najgorętszych trendów na jesień 2020!

Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" w długim swetrze na jesień

Ciepła jesienna aura sprawia, że gwiazdy zamiast ciepłych kurtek i płaszczy sięgają po swetry, które idealnie sprawdzają się zarówno do zwiewnych sukienek, jak i ołówkowych modeli. Małgorzata Borysewicz już wiele razy udowadniała, że doskonale orientuje się wśród aktualnych trendów i po raz kolejny to potwierdza. Tym razem rolniczka zdecydowała się jesienny look uzupełnić długim dzianinowym swetrem. Modele w tym stylu są w tym sezonie absolutnym hitem.

Jesień ❤️łapiemy ostatnie chwile ciepełka i słońca 😌 - napisała rolniczka na Instagramie.

W komentarzach posypały się miłe słowa dotyczące stylizacji Małgosi Borysewicz. Obserwatorki rolniczki piszą wprost, że ciąża jej służy i wygląda na bardzo szczęśliwą:

Ciąża Ci służy 😍 Pięknie wyglądasz 🔥 Jakie piekne zdjecie 😍 To się nazywa szczęście

Sami spójrzcie na jesienną stylizację Małgosi Borysewicz! Wygląda kwitnąco.

Małgosia Borysewicz jest jedną z najlepiej ubranych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony".

Długie kardigany znajdziemy w wielu sieciówkach. Model w zielonym kolorze z Reserved kosztuje 69 zł.