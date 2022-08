Pierwszy mąż Jennifer Lopez już wróży jej rozwód z Benem Affleckiem: "Chciała do mnie wrócić"

Jennifer Lopez uchodzi za jedną z najpiękniejszych i najseksowniejszych kobiet. Dodatkowo jest obdarzona głosem i osobowością, która pozwoliła jej na zrobienie oszałamiającej kariery. Jednak latynoska to nie tylko spełniona artystka, ale również matka dwójki dzieci, które są owocem miłości do Marca Anthony''''ego . Zobacz: Szok! Lopez okazała się zbyt seksowna... Zanim jednak wokalistka założyła rodzinę związana była z aktorem Benem Aflleckiem . Para spotykała się w latach 2002-2004, a ich relacja nieustannie była na medialnym świeczniku. Uchodzili za idealną parę, którą media określiły jako "Bennifer". Lopez i Affleck rozstali się nieoczekiwanie po dwóch latach, pomimo że byli już zaręczeni. Podczas promowania swojej książki "True Love" Jennifer Lopez w wywiadzie, który pojawił się na łamach "US Weekly" przyznała, że mocno przeżyła rozstanie: To był prawdopodobnie mój pierwszy, wielki zawód miłosny. Dużym zaskoczeniem było to, że bardzo szybko po rozstaniu piosenkarka zaczęła się spotykać z aktualnie swoim byłym mężem, Markiem Anthonym. W wywiadzie ustosunkowała się również do tej kwestii: On był moim najlepszym przyjacielem, jakiego miałam od lat, kimś, kogo właściwie kochałam, z kim była ta chemia i kto wszedł w moje życie i powiedział: oto jestem. Książka trafi do sprzedaży już 4 listopada, ale już teraz na portalu Huffington Post można przeczytać kilka fragmentów, m.in. ten: Ben i ja rozstaliśmy się to w momencie, kiedy myślałam, że jesteśmy związani na zawsze. To był mój pierwszy zawód miłosny, czułam, jakby wyrwano mi serce z piersi. Ludzie robią wtedy różne rzeczy, żeby się znieczulić. Biorą narkotyki, piją, imprezują. Ja szukałam wsparcia w drugiej osobie, starałam się znaleźć kogoś, przy kim czułabym się kochana i kto chciałby być ze mną...