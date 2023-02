Jennifer Lopez i Ben Affleck pokłócili się na Grammy. "Daję im pół roku"

Jennifer Lopez i Ben Affleck niedawno wzięli ślub w Las Vegas. Ich szczęście zdecydowanie nie podoba się pierwszemu mężowi JLo, z którym była w związku małżeńskim od 1997 do 1998 roku. Ojani Noa udzielił wywiadu dla Daily Mail, w którym nie wróży byłej i aktorowi wielu wspólnych lat: Ben jest mężem numer cztery. Ja byłem mężem numer jeden, wtedy też powiedziała mi, że jestem miłością jej życia. Kiedy leżeliśmy w łóżku w noc poślubną, kiedy mówiła, że będziemy razem na zawsze Co jeszcze naopowiadał w mediach były maż Jennifer Lopez? Pierwszy mąż Jennifer Lopez nie wróży jej szczęścia z Benem Affleckiem Jennifer Lopez i Ben Affleck to aktualnie jedna z najgorętszych par show-biznesu. Media oszalały, gdy okazało się, że byli kochankowie znowu są razem. To wielki powrót gwiazdy pop do miłości sprzed lat, z którą zerwała tuż przed ślubem. Jednak jak udowodniło im życie, historia zatoczyła koło, a Jennifer Lopez i Ben Affleck wzięli ślub w Las Vegas. Niedługo później Jennifer Lopez i Ben Affleck świętowali 53. urodziny J.Lo w Paryżu. Paparazzi śledzili niemal każdy ich krok. Na nowych zdjęciach J.Lo wyglądała na naburmuszoną. Miłości Jennifer Lopez i Bena Afflecka przyglądają się nie tylko media, ale również... jej pierwszy mąż! I nie wróży jej świetlanej przyszłości z aktualnym wybrankiem. Ojani Noa pokusił się o wywiad dla Daily Maila i nie zostawił na byłej suchej nitki. Ojani Noa postanowił wrócić wspomnieniami do pierwszego spotkania z Jennifer Lopez. Podkreślił, że nie była wówczas wszystkim znaną J.Lo a na swoim koncie miała zaledwie kilka większych produkcji. Przyznał, że wpadła mu w oko w jednej z restauracji z Miami, w których pracował jako kelner. Nie miałem pojęcia, kim ona była. Nasze spojrzenia na siebie natrafiły i pomyślałem,...