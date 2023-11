Jennifer Aniston i Justin Theroux są w separacji! To kolejne rozstanie, które wstrząśnie show-biznesem? We wrześniu 2016 roku media na całym świecie informowały o rozstaniu Angeliny Jolie i Brada Pitta. Już wtedy pojawiły się plotki, że Brad może wrócić do swojej byłej miłości, Jennifer Aniston, którą zostawił właśnie dla Angeliny. Teraz te spekulacje znów się nasilają, a wszystko przez ogłoszoną właśnie separację Jennifer Aniston i jej męża!

Jennifer Aniston i Justin Theroux ogłosili separację

Jennifer Aniston i Justin Theroux pobrali się w sierpniu 2015 roku. Niestety, jak się okazuje zaledwie po trzech latach małżeństwa para postanowiła się rozstać! Aktorka i jej mąż wydali oficjalne oświadczenie, w którym ogłaszają separację. Okazuje się, że para podjęła taką dezycję już kilka miesięcy temu.

Aby ograniczyć ilość kolejnych spekulacji, postanowiliśmy oficjalnie poinformować, że jesteśmy w separacji. Tę wspólną decyzję podjęliśmy zgodnie pod koniec ubiegłego roku. Jesteśmy dwójką najlepszych przyjaciół, którzy zdecydowali się rozdzielić swoje drogi jako para, ale nie zamierzamy rezygnować z naszej serdecznej przyjaźni. Normalnie zrobilibyśmy to w prywatności, ale biorąc pod uwagę, że branża plotkarska nie odpuści sobie możliwości spekulacji i wymyślania, chcieliśmy przekazać prawdę bezpośrednio - napisała para w oświadczeniu.

Informacje o separacji na nowo podgrzały plotki o ewentualnym powrocie Jennifer Aniston do Brada Pitta! Czy tak się stanie? Niektórzy fani, którzy do tej pory mieli żal do aktora o rozstanie z Aniston z pewnością będą zachwyceni, jeżeli Brad rzeczywiście znów zacznie spotykać się z byłą, wolną już żoną!

Jennifer Aniston i Justin Theroux ogłosili separację.

Czy aktorka wróci teraz do Brada Pitta?

