Jennifer Aniston i Brad Pitt odświeżyli kontakt

Jennifer Aniston i Brad Pitt znów są przyjaciółmi? Wszystko na to wskazuje! Według doniesień zagranicznych mediów, byli małżonkowie odnowili kontakt. Magazyn "People" donosi, że Aniston i Pitt regularnie piszą do siebie i znów nawiązała się między nimi nić sympatii. Aktorzy mają wymieniać się SMS-ami z informacjami, co u nich słychać.

Jennifer Aniston i Brad Pitt mają kontakt! Wrócą do siebie?

Jennifer Aniston i Brad Pitt byli małżeństwem w latach 2000-2005. Byli uznawani za najpiękniejszą parę Hollywood. Piękni, sławni, bogaci i szaleńczo zakochani - uchodzili za idealną parę. Niestety sielanka została przerwana w 2005 roku. Pisało się, że powodem rozwodu pary był romans, który nawiązał się między Bradem Pittem, a Angeliną Jolie w trakcie nagrywania filmu "Pan i Pani Smith". Brad Pitt oficjalnie zaprzeczył tym plotkom, twierdząc, że związek z Jolie rozpoczął dopiero po rozwodzie z Aniston. Obecnie Brad Pitt i Angelina Jolie są w trakcie rozwodu. Mężem Jennifer Aniston jest aktor Justin Theroux. Para pobrała się w sierpniu 2015 roku, podczas prywatnej uroczystości w Meksyku.

