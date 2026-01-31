Izabella Miko to jedna z nielicznych polskich aktorek, którym udało się odnieść sukces w Hollywood. Popularność zyskała w 2000 roku, kiedy zagrała główną rolę w amerykańskim filmie "Wygrane marzenia". Następnie pojawiła się w produkcji "Straceni" oraz filmie "W rytmie hip-hopu 2" z 2006 roku. Występowała także w teledyskach amerykańskich gwiazd i pojawiała się w popularnych serialach. W 2009 roku wróciła do Polski, gdzie wystąpiła w filmie "Kochaj i tańcz". Widzowie Polsatu mogli ją również zobaczyć w 2018 roku w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Kiedy Izabella Miko pojawi się na parkiecie Tańca z Gwiazdami

Telewizja Polsat oficjalnie potwierdziła udział Izabelli Miko w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Jej debiut na parkiecie programu zaplanowany jest na 1 marca 2026 roku. Tego dnia widzowie będą mogli zobaczyć ją po raz pierwszy w tanecznej rywalizacji w ramach programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami Polska".

Zanim Izabella Miko zaprezentuje się na parkiecie, będzie można zobaczyć ją w programie "halo tu polsat". Aktorka wystąpi w nim już 1 lutego 2026 roku, gdzie opowie o emocjach, jakie towarzyszą jej przed rozpoczęciem rywalizacji w "Tańcu z Gwiazdami". Program zostanie wyemitowany na antenie Polsatu, a Miko zasiądzie na kanapie gospodarzy, dzieląc się swoimi przemyśleniami i oczekiwaniami.

Jakie doświadczenie taneczne ma Izabella Miko

Choć Izabella Miko kojarzona jest przede wszystkim z aktorstwem, ma także silne powiązania z tańcem. Już jako dziecko rozwijała się w kierunku baletu, a stypendium w American Ballet Association w Nowym Jorku potwierdza jej profesjonalne przygotowanie taneczne. Rola w filmie "Kochaj i tańcz" z 2009 roku wymagała od niej znakomitych umiejętności tanecznych, które opanowała z dużą precyzją.

Jej wcześniejsze doświadczenia z występami w filmach muzycznych i programach rozrywkowych również sugerują, że Miko czuje się na scenie pewnie i ma solidne podstawy, aby poradzić sobie z wymagającą rywalizacją w "Tańcu z Gwiazdami".

