Aktor "Kevina samego w domu" Devin Ratray żegna Catherine O’Hare. "To wciąż do mnie nie dociera"
Śmierć Catherine O’Hary wstrząsnęła światem filmu i fanami kultowego "Kevina samego w domu". Aktorka, która na zawsze zapisała się w historii kina jako filmowa mama Kevina, zmarła w wieku 71 lat. Wzruszające słowa pożegnania opublikował Devin Ratray, odtwórca roli Buzza McCallistera. Jego reakcja chwyta za serce.
Informacja o śmierci Catherine O’Hary wywołała ogromne poruszenie w branży filmowej. Aktorka przez dekady zachwycała widzów nie tylko talentem komediowym, ale też autentycznością i niezwykłym ciepłem, które wnosiła do każdej roli. Dla milionów fanów na całym świecie na zawsze pozostanie Kate McCallister - kochającą mamą Kevina z bożonarodzeniowego hitu "Kevin sam w domu".
Devin Ratray żegna filmową mamę
Jednym z pierwszych aktorów z obsady filmu, którzy publicznie zareagowali na tragiczną wiadomość, był Devin Ratray. Aktor, który wcielił się w starszego brata Kevina - Buzza McCallistera opublikował krótki, ale bardzo emocjonalny wpis w mediach społecznościowych.
Jedna z najlepszych osób, jakie kiedykolwiek poznałem. To wciąż do mnie nie dociera. Jestem oszołomiony i zszokowany
Jego słowa pokazują, jak silne relacje łączyły obsadę filmu nawet wiele lat po zakończeniu zdjęć.
Wzruszające pożegnania z planu „Kevina”
Śmierć Catherine O’Hary poruszyła również Macaulaya Culkina, który jako dziecko zagrał Kevina McCallistera. Aktor w osobistym wpisie dał do zrozumienia, że ich relacja wykraczała daleko poza zawodową współpracę.
Mama. Myślałem, że mamy jeszcze czas. Słyszałem Cię, ale miałem tyle do powiedzenia. Kocham Cię
Nie tylko „Kevin sam w domu”
Choć dla wielu widzów Catherine O’Hara była przede wszystkim bohaterką świątecznych klasyków, jej dorobek był znacznie bogatszy. Ogromne uznanie przyniosła jej rola ekscentrycznej Moiry Rose w serialu „Schitt’s Creek”, za którą zdobyła prestiżowe nagrody i sympatię nowego pokolenia fanów. Koledzy z planów filmowych i serialowych wielokrotnie podkreślali, że prywatnie była osobą niezwykle życzliwą, wspierającą i pełną humoru.
Zobacz także: Na co chorowała Catherine O'Hara? To dotyka 1 na 10 tys. osób
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.