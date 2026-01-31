Catherine O'Hara była jedną z najbardziej cenionych i lubianych aktorek Hollywood. Jej nazwisko na zawsze zapisało się w historii kina dzięki niezapomnianej roli matki Kevina McCallistera w kultowym filmie „Kevin sam w domu”. Produkcja ta, od lat emitowana w okresie świątecznym, stała się symbolem bożonarodzeniowej tradycji w wielu krajach, w tym również w Polsce. O'Hara, znana z charakterystycznego stylu gry, unikała medialnego rozgłosu i rzadko pojawiała się na łamach tabloidów. Gdy już się tam znajdowała, było to najczęściej w pozytywnym świetle. Jej kariera obejmowała nie tylko kino, ale także telewizję i teatr, a jej talent aktorski przyniósł jej szereg nagród i uznanie krytyków oraz publiczności.

Jak zmarła Catherine O'Hara?

W piątkowy wieczór czasu polskiego świat obiegła smutna informacja - Catherine O'Hara nie żyje. Początkowe doniesienia, m.in. serwisu TMZ, sugerowały, że aktorka zmarła w wyniku tragicznego wypadku. W ciągu kilku godzin pojawiły się jednak nowe informacje, które całkowicie zmieniły wersję wydarzeń. Według ustaleń amerykańskiego portalu „Page Six”, Catherine O'Hara zmarła w wyniku krótkotrwałej choroby. Dokładna natura tej choroby nie została ujawniona, jednak wiadomo, że do jej domu została wezwana karetka pogotowia. Aktorka została przetransportowana do szpitala w Los Angeles w bardzo ciężkim stanie. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się jej uratować. Informacje te całkowicie dementują wcześniejsze tezy o jej udziale w wypadku drogowym. Przyczyna śmierci Catherine O'Hary nie miała związku z żadnym zdarzeniem komunikacyjnym.

Do tragedii doszło w piątek, 29 stycznia. Aktorka poczuła się źle w swoim domu, skąd została pilnie przewieziona do jednego z szpitali w Los Angeles. Niestety, mimo szybkiej interwencji i podjętych działań medycznych, jej życia nie udało się uratować.

Ostatnie chwile życia gwiazdy

Zaledwie kilka miesięcy wcześniej nic nie wskazywało na to, że Catherine O'Hara zmaga się z problemami zdrowotnymi. Jesienią 2025 roku aktorka pojawiła się na kilku wydarzeniach publicznych. Na początku września wraz z mężem uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, gdzie odebrała prestiżową statuetkę. Tydzień później para pojawiła się wspólnie na gali rozdania nagród Emmy. Podczas obu tych wydarzeń Catherine O'Hara prezentowała się promiennie i była pełna energii. Jej pojawienia się na ściankach fotograficznych spotkały się z ciepłym przyjęciem. Nikt nie przypuszczał, że będą to jedne z jej ostatnich wystąpień publicznych.