Jaś Dąbrowski pokazał kolejną fotkę z córką! Fani wstrzymali oddech

Jaś Dąbrowski i Sylwia Przybysz są jednymi z najmłodszych rodziców w polskim show biznesie. Ich córeczka Pola przyszła na świat 14 stycznia i od razu skradła serca nie tylko rodziców ale również ich fanów. Jaś i Sylwia pokazali zdjęcia swojej córeczki, ale zastrzegli, że nie będą tego robić zbyt często. Co nie oznacza, że w ogóle nie będą publikować zdjęć Poli. Młody tata podzielił się właśnie kolejną fotografią z ukochaną córeczką. Fanów zaniepokoił jednak sposób, w jaki Jaś trzymał niemowlę. Ale czy słusznie?

Jaś Dąbrowski pokazał jak opiekuje się córką

Jaś i Sylwia nie ukrywają swojego szczęścia z powodu narodzin Poli. Młody ojciec pokazał nowe zdjęcie z córką i wywołał dyskusję na temat sposobu trzymania niemowlęcia. Na zdjęciu widać, jak Jaś trzyma Polę w pozycji, w której opiera jej brzuszek na swojej ręce:

Jak ty ją trzymasz Janek 😨 - napisała zaniepokojona fanka

Jednak zupełnie nie ma powodów do obaw. Janek zareagował na ten komentarz niemal natychmiastowo i wyjaśnił, że jest to pozycja polecona przez położną:

spokojnie 🙈 Pozycja polecona do leżenia na brzuszku od położnej. Dzidzia ma wygodnie, główka jest trzymana i brzuch odpoczywa ;)

Poparli go również inni użytkownicy:

- dzieciaczki tak bardzo lubią i brzuszek się masuje ;)

- ta pozycja pozycja jest zupełnie bezpieczna i polecana przez położne, sama noszę tak syna 😉

Fani zapytali również czy nie boi się, że dziecko spadnie, na co odpowiedział, że dziecka należy pilnować niezależnie od sytuacji. Brawo, za tę dojrzałą uwagę! Przy okazji publikacji uroczego zdjęcia z córeczką, Jan dodał, że ulubioną piosenką maleństwa jest Cello Suite No. 1 In G Major, BEV 1007: I. Prelude od Johanna Sebastiana Bacha. Ciekawy wybór :)

