Jan Dąbrowski pokazał pierwsze wspólne zdjęcie z Sylwią i córeczką!

Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz zostali rodzicami! We wtorek 14 stycznia, dokładnie o 10:27, na świat przyszła córeczka pary, Pola. Młodzi rodzice kilka godzin po porodzie podzielili się tą radosną nowiną ze swoimi fanami, za pośrednictwem mediów społecznościowych. Natychmiast pojawiło się mnóstwo komentarzy z gratulacjami dla Jasia i Sylwii! Teraz świeżo upieczony tata pochwalił się zdjęciem, na którym widać całą trójkę! Ten widok z pewnością Was rozczuli!

Jan Dąbrowski pokazał urocze zdjęcie z Sylwią i Polą!

Sylwia i Jan od dłuższego czasu przygotowywali się do roli rodziców. Chociaż niektórzy zarzucali im, że są jeszcze bardzo młodzi i być może zbyt pochopnie podjęli decyzję o rodzicielstwie, to para od samego początku nie mogła się doczekać, aż w końcu w ich życiu pojawi się maleństwo. Jaś i Sylwią są w sobie szaleńczo zakochani, co widać gołym okiem! O niezwykłej relacji, jaka łączy tę dwójkę, opowiedziała nawet Sylwia Bomba z "Gogglebox. Przed telewizorem", która miała okazję robić dla nich sesję zdjęciową! Narodziny Poli poruszyły tysiące internautów, którzy także z niecierpliwością czekali, aż na świecie pojawi się upragnione dziecko pary!

Jan Dąbrowski jest już dumnym tatą i z radością chwali się swoją pociechą w mediach społecznościowych! Na najnowszym zdjęciu, dodanym przez Youtubera na Instastories widać szczęśliwego ojca i śpiąca na jego klatce piersiowej małą Polę! Obok Jasia śpi także jego ukochana Sylwia, która najprawdopodobniej odsypia długi poród, który trwał ponad dobę! Zdjęcie jest tak piękne, że trudno oderwać od niego wzrok.

Dziękuję Panie Boże - napisał na zdjęciu Jan Dąbrowski

Oczywiście świeżo upieczonym rodzicom składamy serdeczne gratulacje i życzymy dużo zdrowia i siły dla całej trójki! Nie możemy się doczekać, aż zobaczymy więcej zdjęć całej rodzinki!

Instagram

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski zostali rodzicami we wtorek 14 stycznia

Jaś i Sylwia nie posiadali się ze szczęścia na wieść o tym, że zostaną rodzicami! Od dłuższego czasu starannie przygotowywali się do roli rodziców!