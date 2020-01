Jan Dąbrowski ma ważny apel do fanów w sprawie córki Poli! "Z troski o jej dobro, nie będziemy..."

14 stycznia na świecie pojawiła się Pola Dąbrowska - córeczka znanej wokalistki Sylwii Przybysz i YouTubera oraz prowadzącego "The Voice Kids" - Jana Dąbrowskiego! Tydzień po Dąbrowski na swoim Instagramie wystosował ważne oświadczenie w sprawie narodzin córeczki. Zwraca się do fanów z wielką prośbą!

Na punkcie małej Poli oszaleli nie tylko młodzi rodzice i ich rodzina, ale także... miliony fanów. Zdjęcia dziewczynki, wrzucone do sieci przez Janka i Sylwię, zostały udostępnione na tysiącach kont w sieci. Para zastrzega jednak, że Pola na ich socialach będzie pojawiać się sporadycznie. Stąd ich wielka prośba o nie zakładanie kont dziewczynce:

Tydzień temu, 14.01.2020 o 10:27 na świat przyszedł mój aniołek - Pola Dąbrowska 💕 Zakochałem się w niej od razu i w momencie gdy tylko ujrzałem jej główkę to popłakałem się ze szczęścia. To były dłuugie, ciężkie dwa dni w trakcie których jeszcze bardziej stałem się dumny z mojej kochanej @sylwiaprzybysz i każdej mamy na świecie. Poród to niełatwa sztuka 💕 Kobiety, jesteście WIELKIE!!! 🔥🔥🔥 Dzisiaj, gdy już kilka dni minęło od przywiezienia małej do domu jestem jeszcze bardziej szczęśliwy, że mamy taki mały skarb. Dziękujemy Wam za miłe słowa, gratulacje i porady. Uczymy się każdego dnia jak być lepszymi rodzicami 😇 Chcielibyśmy zachować jak najwięcej prywatności naszego bobasa i owszem - raz na jakiś czas zobaczycie go na naszych social mediach, bo jesteśmy z niej niesamowicie dumni i chcemy dokumentować Poli rozwój, jednak z troski o jej dobro, nie będziemy nagrywać z aniołkiem odcinków, brać przed kamery, czy też zakładać fanpage - prosiłbym też Was o to, ponieważ powstało już milion kont Poli Dąbrowskiej 🤪 Dziękujemy! Trzymajcie za nas kciuk