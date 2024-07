Jarosław Kuźniar zaliczył bardzo kontrowersyjny debiut w "Dzień Dobry TVN". Na początek pokłócił się z Agnieszką Jastrzębską. A poszło o niefortunne pytanie dziennikarki dotyczące dzieci dziennikarza. Gwiazdy śniadaniówki pogodziły się jednak w specjalnym wideo!

Filmik, gdzie Agnieszka i Jarosław godzą się, tłumaczą swoje zachowanie, a na koniec całują - już robi dużą furorę w sieci:

Teraz pozostaje mieć nadzieję, że zdystansowany do wszystkiego Kuźniar będzie potrafił powstrzymać się od ciętych ripost. Czasem jednak ciężko o zachowanie kamiennej twarzy. Doskonale przekonała się już o tym Anna Kalczyńska.

Jak myślicie, czy pomiędzy Jarosławem a Agnieszką będzie jeszcze ostro? Czekamy z niecierpliwością na kolejne wydania Dzień Dobry TVN.

Jarosław Kuźniar RANO i ja :) początek pięknej historii :) Portale wiedzą swoje, a jest tak :)

Posted by Agnieszka Jastrzębska Official on 9 września 2015