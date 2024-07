W "Dzień Dobry TVN" pojawiają się setki gwiazd i gwiazdeczek. Kilka tygodni temu na kanapach popularnej śniadaniówki zagościła Angelika Fajcht - modelka, która zdobyła tytuł najlepszego ciała na świecie podczas wyborów Miss w Libanie. O swoim sukcesie opowiadała właśnie w rozmowie z Anną Kalczyńską.

Nowa prowadząca ten właśnie wywiad wspominała w "Maglu towarzyskim". Pierwszy raz bowiem musiała zachować kamienną twarz. Angelika nie popisała się elokwencją. Kalczyńska miała ochotę zapaść się pod ziemię:

To było najlepsze ciało. Taki tytuł nosiło to ciało. Ja zapytałam jakie zalety wiążą się z noszeniem tego tytułu i to był ten moment... Oscar za grę, mimikę - mówiła Anna (fragment na Facebooku "Magla towarzyskiego")

Karolina Korwin Piotrowska zaś dopytywała:

Anna zaś skwitowała:

No tak, ale oni przychodzą do nas w pewnym zaufaniu, nie mogę zmiażdżyć takiej osoby. Tam jest to miła rozmowa o poranku. Ja liczę na inteligencję naszego widza, to on wyciągnie wnioski, słuchając takiej pani, bo to co mówi, jest przerażające. Mi było jej żal, ona była tak zdenerwowana, ona przeżywała ciężkie chwile wtedy - przekonywała gwiazda TV.