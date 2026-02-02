Jarosław Kaczyński, 76-letni prezes Prawa i Sprawiedliwości, trafił do szpitala 28 stycznia. Powodem hospitalizacji była wysoka gorączka, która wzbudziła podejrzenia o zapalenie płuc. Jak wynika z informacji przekazanych przez źródła z otoczenia polityka, temperatura została szybko zbita, a od momentu przyjęcia do placówki nie odnotowano pogorszenia stanu zdrowia.

Kiedy Jarosław Kaczyński wyjdzie ze szpitala?

Pomimo wcześniejszych zapewnień, że hospitalizacja potrwa jedynie kilka dni, obecnie nie ma potwierdzonej daty wypisu Jarosława Kaczyńskiego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że prezes PiS może pozostać w szpitalu jeszcze przez kilka dni, być może nawet do końca obecnego tygodnia.

Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości bardzo powściągliwie wypowiadają się na temat zdrowia swojego lidera. Oficjalne komunikaty ograniczają się do zapewnień, że infekcja nie jest groźna, a obecność w szpitalu jest wynikiem profilaktyki ze względu na wiek polityka.

Prezes PiS mimo pobytu w szpitalu pozostaje aktywny - odbiera telefony i prowadzi rozmowy z innymi politykami.

W pierwszym dniu prezes trafił z gorączką do szpitala, którą udało się szybko zbić. Było podejrzenie zapalenia płuc. Przez weekend nie było aktualizacji na temat jego stanu zdrowia, bo lekarzy przez ten czas nie było. Ale Kaczyński odbiera telefony. Rozmawiałem z nim dwa dni temu. Jego stan się nie pogarsza przekazała osoba z otoczenia Kaczyńskiego na łamach „Faktu”.

Kaczyński nie pojawi się na konferencji PiS w Zamościu

Na plakacie zapowiadającym konferencję programową Prawa i Sprawiedliwości dotyczącą edukacji, która odbędzie się 7 lutego w Zamościu, nie widnieje nazwisko Jarosława Kaczyńskiego. To pierwszy tak wyraźny sygnał, że prezes PiS nie weźmie udziału w zaplanowanych wydarzeniach partyjnych.

W jego miejsce mają pojawić się inni przedstawiciele ugrupowania, m.in. były minister edukacji Przemysław Czarnek oraz doradca społeczny prezydenta, prof. Andrzej Zybertowicz. Przedstawiciele partii podkreślają, że obecność prezesa na każdej konferencji nie jest konieczna, a absencja wynika jedynie z przejściowych problemów zdrowotnych.

Prezes Kaczyński nie musi być na każdej takiej konferencji programowej. Nie ma powodu do niepokoju, w pewnym wieku infekcje częściej się zdarzają dodał informator „Faktu”.

Politycy zaniepokojeni zdrowiem Jarosława Kaczyńskiego

Hospitalizacja Jarosława Kaczyńskiego odbiła się szerokim echem w środowisku politycznym. Politycy PiS zapewniają, że sytuacja nie jest poważna i że lider partii wkrótce wróci do zdrowia. Pomimo tego zaniepokojenie jego stanem zdrowia wyraził m.in. Karol Nawrocki, który 29 stycznia podczas spotkania z parlamentarzystami PiS poinformował, że zadzwonił do Kaczyńskiego z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.

Ostatnia publiczna aktywność Jarosława Kaczyńskiego miała miejsce 24 stycznia w Starym Lubotyniu na Mazowszu w ramach cyklu konferencji „Myśląc Polska. Alternatywa 2.0”. Następnego dnia odwiedził jeszcze Świętokrzyskie, a już 28 stycznia Kaczyński znalazł się w szpitalu.

Jarosław Kaczyński wciąż nie wyszedł ze szpitala. Nowe informacje ws. lidera PiS/Fot. Jacek Dominski/REPORTER

Zobacz także: Na co choruje Jarosław Kaczyński? Prezes PiS już wcześniej musiał być hospitalizowany