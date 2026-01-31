Jarosław Kaczyński został hospitalizowany z powodu infekcji sezonowej. Choć oficjalnie nie podano, na co dokładnie choruje polityk, rzecznik PiS Rafał Bochenek potwierdził, że infekcja była na tyle poważna, iż wymagała opieki medycznej.

Jan Maria Tomaszewski o stanie zdrowia kuzyna

Jan Maria Tomaszewski, kuzyn Jarosława Kaczyńskiego, w rozmowie z „Super Expressem” potwierdził, że codziennie odwiedza prezesa PiS w szpitalu.

Tak, codziennie odwiedzam Jarka. Na razie jest dobrze, czuje się lepiej - powiedział Tomaszewski.

Według relacji kuzyna, polityk czuje się coraz lepiej i pozostaje w kontakcie z rodziną. Tomaszewski dodał, że obaj obecnie mieszkają razem z powodu remontu w domu Jarosława Kaczyńskiego.

Oficjalne stanowisko rzecznika PiS Rafała Bochenka

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, Rafał Bochenek, oficjalnie potwierdził informację o hospitalizacji Jarosława Kaczyńskiego. W rozmowie z mediami przekazał, że infekcja, z którą zmaga się prezes, wymagała leczenia w placówce medycznej. Bochenek zaznaczył, że pobyt w szpitalu ma potrwać kilka dni, a Jarosław Kaczyński znajduje się pod opieką specjalistów. Dodał również, że obecna sytuacja nie wpływa istotnie na bieżące funkcjonowanie partii.

Zobacz także: Na co choruje Jarosław Kaczyński? Prezes PiS już wcześniej musiał być hospitalizowany