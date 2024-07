W minionym tygodniu odbyła się prezentacja nowej, na naszym runku marki do koloryzacji włosów Alta Moda. Na prezentacji pojawiło się kilka celebrytek, które jak się okazało postawiły na jesienne odcienie szarości.

Odeta Moro-Figurska, której związek z wieloletnim mężem przechodzi właśnie kryzys wyglądała świetnie. Brąz i szarości tylko z pozoru ze sobą nie grają. W jej wykonaniu skórzane spodnie i szary sweterk wyglądają idealnie, na luzie, ale stylowo.

Monika Jarosińska na konferencję, która odbyła się w ciągu dnia założyła wieczorową kreację. Wyglądała OK, ale bardzo nie na miejscu. Zaś Candy Girl nie rezygnuje ze swojego rockowo-glamourowego looku. Szarości, samochodowe rękawiczki, bluza z kapturem to look doskonały...dla nastoletniej gwiazdki.

