Po dwudziestu jeden latach, Robert Janowski rozstaje się z programem "Jaka to Melodia". W dodatku rozstaje się w atmosferze, dalekiej od oczekiwań. Zamiast pożegnania kultowego prowadzącego, są oskarżenia oraz medialne ataki. To wszystko sprawiła, że Janowski postanowił walczyć o dobre imię w sądzie. Kiedy stało się jasne, że Janowski nie zgodzi się na zmianę formuły programu, media związane z TVP przypuściły na niego atak. Padły poważne oskarżenia, sugerujące, że w "Jaka to Melodia" od lat panował "układ", pozwalający wygrywać tym samym zawodnikom. "Wiadomości", zaatakowały także żonę Roberta, Monikę Janowską, przypominając jej aferę związaną z kradzieżą (sprawę umorzono kilka lat temu). Robert długo milczał, jednak w takiej sytuacji postanowił zabrać głos:

"Zostawcie moją rodzinę w spokoju" - powiedział wzburzony w rozmowie z "Party"

Janowscy na okładce "Party"