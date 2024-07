Na początku roku w show-biznesie wybuchł olbrzymi skandal z udziałem partnerki Roberta Janowskiego, Moniki Głodek. Kobieta została oskarżona o kradzież drogich futer z jednego z butików w USA. Prezenter szybko poinformował media, że rozstaje się z Głodek dla dobra dzieci. Przypomnijmy: Janowskiemu jest wstyd! Rozstaje się z Moniką G.

Kolejne miesiące przyniosły fale doniesień o tym, że para jednak wróciła do siebie, ale żadna ze stron tego oficjalnie nie potwierdziła. Okazało się, że to prawda, bo jak donosi i pokazuje na zdjęciach "Fakt" - Robert Janowski poślubił w sobotę Monikę Głodek. Ślub i wesele odbyły się w Kazimierzu Dolnym, a uroczystość trwała do białego rana.

Życzymy szczęścia!

