Janja Lesar szczerze o Agnieszce Kaczorowskiej i Marcinie Rogacewiczu
Janja Lesar podczas ostatniej rozmowy z "Kozaczkiem" wyjawiła wiele szczegółów związanych z "Tańcem z Gwiazdami, życiem prywatnym, a także opowiedziała o innych uczestnikach. Co sądzi tancerka o Agnieszce Kaczorowskiej i Marcinie Rogacewiczu i jak odbierała ich reszta grupy?
Janja Lesar w ostatnim wywiadzie szczerze wyznała, że nie jest już ze swoim wieloletnim partnerem, Krzysztofem Hulbojem. Tancerka podkreśliła, że chce teraz pobyć trochę sama ze sobą.
Janja Lesar o Kaczorowskiej i Rogacewiczu
Wśród pytań, które padły z ust reportera Kozaczka, jedno brzmiało: „To była jedyna para, która odseparowywała się od was?”. Janja przyznała, że rzeczywiście tak było:
Tak trochę było. Czułam to, ale myślałam sobie, że oni są zakochani… ja to rozumiem, bo czasami sama się odseparowuję. Nie miałam im tego za złe. Mieliśmy też fajny przelot (…). Dajmy im tak, jak chcą
Tancerka dodała, że całą grupą byli też razem w restauracji i bardzo dobrze rozmawiało jej się zarówno z Agnieszką, jak i z Marcinem.
Janja Lesar o Wiktorii Gorodeckiej
Reporter zapytał także, czy oprócz Kaczorowskiej i Rogacewicza była jeszcze jedna para, która nie trzymała się z grupą i nie do końca pasowała do grona otwartych ludzi. Chodziło o Wiktorię Gorodecką.
Ja miałam z nią dobry przelot. Choć tak mało, bo ona była bardzo pracowita. (…) Jak spotykaliśmy się na salach treningowych, to ona jest taka trochę bardziej prywatna i bardziej skupiona.
Mi się wydaje, że ona była tak zauroczona tym ruchem
Na koniec tancerka nie ukrywała, że to właśnie Wiktoria technicznie tańczyła zdecydowanie najlepiej.
