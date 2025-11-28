Janja Lesar w ostatnim wywiadzie szczerze wyznała, że nie jest już ze swoim wieloletnim partnerem, Krzysztofem Hulbojem. Tancerka podkreśliła, że chce teraz pobyć trochę sama ze sobą.

Janja Lesar o Kaczorowskiej i Rogacewiczu

Wśród pytań, które padły z ust reportera Kozaczka, jedno brzmiało: „To była jedyna para, która odseparowywała się od was?”. Janja przyznała, że rzeczywiście tak było:

Tak trochę było. Czułam to, ale myślałam sobie, że oni są zakochani… ja to rozumiem, bo czasami sama się odseparowuję. Nie miałam im tego za złe. Mieliśmy też fajny przelot (…). Dajmy im tak, jak chcą zdradziła Janja.

Tancerka dodała, że całą grupą byli też razem w restauracji i bardzo dobrze rozmawiało jej się zarówno z Agnieszką, jak i z Marcinem.

Janja Lesar o Wiktorii Gorodeckiej

Reporter zapytał także, czy oprócz Kaczorowskiej i Rogacewicza była jeszcze jedna para, która nie trzymała się z grupą i nie do końca pasowała do grona otwartych ludzi. Chodziło o Wiktorię Gorodecką.

Ja miałam z nią dobry przelot. Choć tak mało, bo ona była bardzo pracowita. (…) Jak spotykaliśmy się na salach treningowych, to ona jest taka trochę bardziej prywatna i bardziej skupiona. - powiedziała tancerka.

Mi się wydaje, że ona była tak zauroczona tym ruchem - dodała Janja.

Na koniec tancerka nie ukrywała, że to właśnie Wiktoria technicznie tańczyła zdecydowanie najlepiej.

Zobacz także:

Kaczorowska i Rogacewicz oskarżają po TzG. Wpis Rogacewicza zszokował fanów Wojciech Olkusnik/East News

fot Adam Jankowski/REPORTER