Janja Lesar, znana tancerka z programu „Taniec z Gwiazdami”, oficjalnie potwierdziła zakończenie związku z Krzysztofem Hulbojem. Para poznała się w 2003 roku i przez lata tworzyła zarówno taneczny duet, jak i prywatną relację. Choć byli zaręczeni, nigdy nie zdecydowali się na ślub. W najnowszym wywiadzie dla portalu Kozaczek Janja Lesar wyznała, że związek się zmienił i zdecydowała się po raz pierwszy w dorosłym życiu pobyć sama.

Janja Lesar: „Potrzebuję pobyć sama”

W rozmowie z Kozaczkiem Janja Lesar otwarcie przyznała, że jej relacja z Krzysztofem Hulbojem przeszła przemianę, której nie dało się zatrzymać. Tancerka powiedziała:

Mój związek po prostu trochę się zmienił. Potrzebuję po raz pierwszy w życiu pobyć sama.

Podkreśliła także, że miłość między nią a byłym partnerem nie jest warunkowa. Tym samym wyraźnie zaznaczyła, że decyzja o rozstaniu była przemyślana i wynikała z potrzeby samodzielnego doświadczenia życia.

Czy Janję Lesar łączy coś więcej z Katarzyną Zillmann?

Rozstanie Janji Lesar i Krzysztofa Hulboja zbiegło się w czasie z medialnymi spekulacjami na temat jej relacji z Katarzyną Zillmann, z którą występowała w ostatniej edycji „Tańca z Gwiazdami”. W rozmowie z Kozaczkiem tancerka nie zaprzeczyła, że między nią a Zillmann pojawiło się zauroczenie:

Nie będę tego ukrywać. Wszyscy to widzieli.

Jednocześnie zaznaczyła, że łączy je przyjaźń, a nie romantyczny związek. Lesar jasno oddzieliła emocje towarzyszące intensywnej współpracy od realnych relacji uczuciowych.

Ja sama nie wiem, gdzie ja wyląduję. Jestem na zakręcie i potrzebuję czasu - zdradziła tancerka.

Epizody z kobietami i otwartość na przyszłość

W tym samym wywiadzie Janja Lesar po raz pierwszy publicznie przyznała, że w przeszłości miała „epizody z kobietami”. Zapytana o przyszłość i możliwość związku z kobietą, odpowiedziała, że nie wyklucza żadnego scenariusza. Tancerka podkreśliła, że obecnie nie zamyka się na żadne opcje, ale najważniejsze jest dla niej, by móc pobyć sama:

Chcę nacieszyć się samotnością.

Janja Lesar zdecydowała się na odważny krok, po raz pierwszy w dorosłym życiu zamierza świadomie pobyć sama. Jej słowa są wyrazem głębokiej potrzeby samopoznania i redefinicji swojego życia poza relacjami. Tancerka przyznała:

Nigdy wcześniej nie byłam sama.

Dla wielu osób taka decyzja może być szokująca, zwłaszcza że Lesar przez wiele lat była związana z jednym partnerem. Jej szczerość i otwartość w kwestiach związków, orientacji oraz potrzeby samotności, spotkały się z dużym odzewem społecznym. Janja Lesar pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci tanecznych w Polsce. Jej decyzje osobiste, choć prywatne, wpływają również na wizerunek publiczny i wzbudzają ogromne zainteresowanie.

Tango Katarzyny Zillmann i Janji Lesar w "Tańcu z gwiazdami"/Fot. Wojciech Olkusnik/East News